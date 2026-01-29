怎能不愛車／Type R版本快來吧！本田小電動車引爆期待

記者鍾釗榛／綜合報導

本田Super-N強調性能表現。（圖／翻攝Honda網站）

隨著全球喊著汽車必須電動化，許多品牌的小型電動車卻讓人搖頭。不是外型簡陋，就是價格高不可攀，但本田這次把遊戲規則玩出新花樣。結合輕型汽車規範、增強的引擎聲浪，以及角色扮演般的換檔感，推出了一款入門級高性能掀背車，讓小車也能有大樂趣。

本田Super-N屬入門級高性能掀背車。（圖／翻攝Honda網站）

空間感出乎意料

雖然外型小巧，但車內空間卻令人驚喜。坐進車裡，你會覺得每個停車位都變成了音樂廳般寬敞。對日常通勤或城市代步來說，這種靈活性與駕駛樂趣兼具，讓人忍不住想天天開著它上路。

間約空間卻營造出寬敞感。（圖／翻攝Honda網站）

外型致敬經典

新車的造型兼具時尚與趣味感，前臉討喜，車身線條帶有復古未來主義風格，讓人一眼就記住。Super-N的設計彷彿在提醒大家「大魚小魚，各有特色」，而雷諾Twingo的成功也證明，小車也能靠設計抓住人心。

本田Super-N造型兼具時尚與趣味感。（圖／翻攝Honda網站）

價格與期待

車迷最關心的，除了外型與操控，當然是價格。希望本田不要重蹈e型車的覆轍：可愛的造型、性能加分，但價格高到入手門檻過高。更棒的話，未來再推出一款Type R版本，讓小型掀背車的樂趣徹底升級。

駕馭樂趣十足

整體來說，這款小型電動車把城市代步、操控感與視覺趣味全都兼顧。對於想入手電動車的新手，或是喜愛輕巧靈活操控的車迷，這無疑是一個令人期待的選擇。

