怎能不愛車／V8狂獸加防滾架 概念車挑戰極限、車迷求量產

記者鍾釗榛／綜合報導

Genesis X Scorpio概念車。（圖／翻攝Genesis網站）

如果你以為Genesis只會做漂亮轎車，那你就錯了！最新概念車X Scorpio直接把「瘋狂」提升到極致。它是Genesis旗下客製化系列的新旗艦，設計靈感延續G90 Wingback超級旅行車，但這次不只跑得快，還能越野，甚至比蘭博基尼Huracan Sterrato還誇張。韓國品牌似乎要從凱迪拉克手中搶下概念車王座，讓人眼睛一亮。

沙丘征服者

X Scorpio不是一般SUV，它是一輛高底盤轎跑越野怪獸。配備18吋防脫輪圈和40吋粗壯越野胎，無論沙丘還是碎石都能征服。內裝同樣狂野，滑動螢幕、四點式安全帶、防滾架一應俱全，展現出「既能跑又能玩」的硬派風格。

廣告 廣告

X Scorpio不是一般SUV，它是一輛高底盤轎跑越野怪獸。（圖／翻攝Genesis網站）

1100匹純V8狂暴動力

這輛車的心臟是一台6.7升V8引擎，沒有混合動力輔助，全部動力靠內燃機輸出。1100匹馬力、扭力高達1152牛頓米，搭配前後Brembo賽車級煞車，光是數據就震撼全場。Genesis說，這套動力配置完全能滿足中東高端生活方式的需求，也保證了極致的越野性能。

Genesis X Scorpio心臟是一台6.7升V8引擎，沒有混合動力輔助。（圖／翻攝Genesis網站）

越野概念車的新篇章

其實X Scorpio不是Genesis第一次挑戰越野極限。不到一年，X Gran Equator就已亮相，被視為賓士G級的潛在電動對手。不過，X Scorpio能否量產仍是未知數，這讓它更增添神秘感，像極了夢想中的「越野超跑」。

X Scorpio能否量產仍是未知數。（圖／翻攝Genesis網站）

未來可期

無論最後能否上市，X Scorpio已經讓人對Genesis的創意和實力刮目相看。它告訴我們，豪華與越野、速度與狂野，其實可以共存——這就是現代豪華品牌的新態度。

更多三立新聞網報導

10萬次充放電仍有99%容量 電動車電池革命來了

獲利崩跌61％、連2026都不敢預測 特斯拉罕見對未來保持沉默

電池老化真相揭曉 電動車比你想的更耐用

從天價賣到清庫存 特斯拉高階主力車宣告停產

