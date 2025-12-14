怎開的！隧道內「逆向」對峙來車 目擊駕駛全嚇傻

宜蘭新澳隧道所有車輛改由北向路段，進行單線雙向通行，卻還是有車輛逆向入車道內。（圖／東森新聞）





宜蘭新澳隧道內發生驚險場面，由於隧道南向路段，正因為進行防水整修工程封閉當中，所有車輛改由北向路段，進行單線雙向通行。工務段甚至重畫標線，就是為了防止誤闖，卻還是有車輛疑似因為不熟路況，逆向入車道內，造成其他車輛想閃卻無處可躲，只能被連連逼退，場面相當驚險。

目擊駕駛：「快點過去，要不要給警察他們看。」

隧道內駕駛開著開著，沒想到另一旁對向車道上出現一台黑色轎車，跟自己同方向還直直向前衝。

目擊駕駛：「我覺得不要離它太近，因為它要閃那個車。」

對向車道車輛大逆向的情況，不只駕駛就連車內的小孩都嚇壞。只見黑車開到最後也越開越慢，迎面駛來的其他車輛通通嚇傻，只能紛紛減速放慢行駛。

驚險場面就出現在12/13位於台九線的新澳隧道，由於南下宜蘭往花蓮路段，受到去年7月份凱米颱風影響，兩端隧道口都受到泥沙淤積破壞。

南澳工務段長劉錦龍：「其中像北邊洞口流進去的泥沙，有將近150公尺被破壞，南下線這個隧道本身是一個非常久的一個隧道，所以他裡面的排水設施都已經非常老舊。」

就怕影響用路人安全，公路局從今年12/11起到2026年3/31全線封閉新澳隧道南下線，進行排水整修工程，所有來往車輛則藉由北上隧道，進行單線雙向通行，就怕有車輛逆向誤闖車道，工務段甚至在隧道口前10幾公尺路面就佈設防撞桿。

南澳工務段長劉錦龍：「道路標線雙黃線，我們都有往兩端來延伸，如果你順著雙黃線車道走的話，應該不至於闖到另外一個車道。」

但逆向駕駛可能搞不清楚狀況，進隧道前就已經跨越雙黃線，所幸這回車輛誤闖，沒有發生意外造成傷亡，工務段或許得再設法讓警示更清楚，避免類似驚魂記再度上演。

