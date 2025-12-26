怎麼上去的？30歲女寒流夜睡防護網 警揭真相：墜樓昏迷

記者許信欽、岩祐安／台北報導

有民眾被拍到露宿街頭，但地點不是人行道或是椅子上，竟然是大樓防磁磚剝落的安全網上，而昨日台北市低溫12度，這一幕被知名賽車手李育全目擊，驚嚇報案，還引起路人圍觀。經過警消了解，這名女子是從高樓層墜落後昏迷，幸運被防護網給接住。

李育全目擊有人直接躺在防護網上。（圖／翻攝自Threads @thomasyulee）

很多老舊公寓，為避免磁磚剝落，都會在外圍架起防護網，但現在竟然有民眾直接睡在上面。

賽車手李育全：「有人睡在裡面，Oh my god。」

真的就這麼「躺」在網子裡面，耶誕節夜晚被知名賽車手李育全目擊。

很多老舊公寓都會在外圍架起防護網。

賽車手李育全：「我們應該要報警嗎？」

不只如此，詭異行徑也引起路人圍觀，就怕真的掉下來，趕緊報警處理。

大樓住戶：「我覺得這是她個人可能精神問題，因為正常人不會這樣做。」

大樓住戶：「喝醉了嗎？就不知道怎麼爬上去的欸，對，滿神奇的。」

現場防護網還是有許多破洞。

隔天一早，大樓住戶也好奇，這人是怎麼躺上去的。

大樓保全：「那個沒有辦法爬上去，那是每個樓層的算陽台啊，那個就是一般我們大樓外面都會裝防護網，怕磁磚脫落，會砸傷路人。」

根據了解，警消事後獲報到場釐清，發現是一名年約30歲女性從高樓層墜落，剛好掉在防護網上，但看看現場防護網還是有許多大破洞，只能說這位民眾被「幸運」接住。

不良行為，請勿模仿！

