怎麼了？台南55歲男失控「踢踹狂揍停車柱」全爛了…下秒仆街失控吶喊

社會中心／洪正達報導

劉男失控破壞停車柱後失控吶喊，警方趕來將他送醫處置。（圖／翻攝《社會事新聞影音》）

台南市南區1日下午發生一起暴力事件，一支矗立在大同路上的「智慧停車柱」突然在1日下午遭到一名中年男子損毀，但也害自已被磚頭砸傷，警方獲報後趕抵現場先將他送醫後，交通局已進行修復並對該名男子求償。

警六分局表示，1日下午4點左右接獲報案，指出有男子在大同路二段路倒，但員警趕抵後赫然發現路邊的智慧型停車柱遭到劉姓男子損毀（55歲），且男子情緒相當激動並出現自傷行為，警方為免事態擴大，隨即通知119將男子送往新樓醫院處置，所幸劉男意識清楚，送醫沒有大礙。

而針對停車柱遭破壞一事，交通局停車營運科長陳英傑則表示，後續進行修復後將向當事人求償，並提供路口監視器以利警方釐清發生過程。

警方則說，如民眾遇到親友疑似情緒失控、行為異常，務必及早通報、協助就醫，避免造成自身或公共設施損害。

