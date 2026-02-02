怎麼來的？ 法國24歲男子肛門塞入骨董砲彈

法國一名24歲男子，竟然將一枚一戰砲彈，塞入直腸內，嚇壞了主刀醫師。

法新社報導，法國一名24歲年輕男子，在1月31日緊急就醫，說自己的下腹部很痛，也坦承告知醫師他在肛門「塞入異物」，但不願說明是何種物品。醫師在緊急開刀後，才發現竟然是一顆一戰時期的未爆彈，嚇得醫院趕忙求助拆彈專家。現在檢方要調查，這名24歲的男子，到底是從哪裡，找來這枚一戰時期的未爆彈。（葉柏毅報導）

這一起「直腸內塞入百年砲彈」的離奇案件，發生在法國西南部城市土魯斯的隆格伊醫院。當醫師開刀之後，赫然發現，男子塞入肛門內的，是一顆長16公分、寬4公分的一次大戰未爆彈。醫療團隊大吃一驚，除了急call拆彈專家之外，更撤離大批醫護人員和病患，造成醫院一度大混亂。

拆彈專家緊急到場後，對這枚砲彈進行檢查。經過反覆察看之後，確認這枚一戰時期的砲彈，不會構成危險，院方才鬆了一口大氣。

在醫師順利將砲彈取出之後，男子繼續留在醫院接受觀察。據報導，這名年輕男子，有可能因違反法國武器法而面臨起訴。當地檢方已經正式展開調查，要釐清男子取得這枚「百年歷史」砲彈的來龍去脈。