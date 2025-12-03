怎麼做到的？《絕地戰兵2》PC版大瘦身，容量竟從154GB狂降到23GB
由 Arrowhead Game Studios 開發的熱門合作射擊遊戲《絕地戰兵2》（Helldivers 2），最近為 PC 玩家帶來了一項大驚喜！官方宣布通過和 PlayStation Studios 旗下的專門移植遊戲的團隊 Nixxes 合作，成功導入新技術對遊戲檔案進行瘦身。這次的調整讓遊戲的安裝容量從原本龐大的 154GB 大幅下降到約 23GB，整體減少了約 131GB 的佔用空間，縮減幅度高達 85%，讓玩家的硬碟空間獲得大解放。
官方公告中解釋，這次容量大幅縮減的關鍵，在於開發團隊刪除了原本為了縮短傳統硬碟（HDD）讀取時間而大量重複的資料數據。過去為了確保讀取效能，加入這些重複的檔案的資源，導致體積不斷膨脹。而經過技術團隊測試，刪除這些重複數據後，即便是在使用傳統硬碟的最極端的情況下，遊戲讀取時間也只會增加幾秒鐘。官方解釋，這是因為《絕地戰兵 2》的讀取時間主要消耗在關卡生成的運算上，而不是單純的資源載入，所以這次改變對完家實際遊戲體驗的影響微乎其微。
目前這項「瘦身」更新已在 Steam 平台上展開測試，還沒有正式推送。想要搶先體驗的玩家，可以在 Steam 收藏庫中右鍵點擊《絕地戰兵2》，選擇「內容」並進入「測試版」選項，在下拉選單中選擇「prod_slim」就可以下載這個輕量化的瘦身版本。官方表示，等測試確認穩定沒問題後，該更新就會成為預設版本提供給所有完家，之後他們也會持續優化以減輕玩家的儲存負擔。
Helldivers! Ready to save storage space on your PC?
We've worked together with our friends at @ArrowheadGS to reduce the @helldivers2 PC installation size from ~154GB to ~23GB.
Available now as a public technical beta on Steam!👇 https://t.co/C5fo3K20Lv
— Nixxes Software (@NixxesSoftware) December 2, 2025
