「怎麼又是他！」男子醉睡車上被勸誡 1小時後仍酒駕被逮

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市51歲曾姓男子27日下午4點多，因不勝酒力坐在轎車駕駛座上睡著，警方叫醒他勸誡：「不要酒駕喔！」言猶在耳，曾男當天下午5點多就酒後駕駛轎車行經大成路時，被眼尖員警發現攔查，他還一陣胡言亂語「我只是酒駕而已，我道歉」，已被警方依公共危險罪嫌送辦。

警方說，曾男當天下午4點多，坐在停放在楊新北路旁的轎車駕駛座上，警方獲報前往關心，因曾男雖明顯喝過酒，但沒有駕駛行為，警方只能苦口婆心勸他別酒駕、記得找親友來協助他返家。

豈料曾男不聽勸，1個多小時後駕車行經大成路，員警發現「怎麼又是他」，立即尾隨他到武營街後，將他攔下，過程中曾男一度激動，不願配合，警方將他拉下車上銬，以免造成其他人車危害，警方說，曾男的酒測值達1.01MG/L，訊後已依公共危險罪嫌，將他移送桃園地方檢察署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

