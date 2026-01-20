怎麼又是你！同批警員再逮同1位詐騙車手「6天抓2次」

台中市警察局第六分局何安派出所日前接獲多名被害人報案，指稱帳戶遭到冒用，提款卡遭詐領。警方立即成立專案小組，循線追查被害人遭誘騙寄送金融卡的包裹流向。

第一次逮捕行動發生在本月13日。員警前往現場埋伏，成功查獲17歲石姓男子負責收取金融卡，以及21歲柯姓男子負責在旁監控。兩人當場被逮，警方查扣相關證物後，依法移送台中地方檢察署偵辦。

原以為這條詐騙線索已經斬斷，沒想到劇情在六天後出現戲劇性轉折。19日，何安派出所再度接獲詐欺案件情資，由相同員警出動前往埋伏。當一名男子現身準備取件時，員警立即一擁而上表明身分。

定睛一看，眼前這名車手竟然就是六天前才剛被他們親手逮捕的柯姓男子。現場員警當下難以置信，忍不住脫口而出「怎麼又是你」，而柯姓男子則當場語塞，無言以對。

即使柯男手上拿著被害人存簿等贓證物，仍不斷辯解稱「別人叫我來拿」，試圖撇清責任。警方於現場查扣被害人金融卡、存簿及手機等證物，再次將柯嫌帶回派出所詢問，依法移送台中地方檢察署偵辦。

第六分局何安派出所副所長謝光宇表示，在短短六天內由同批員警兩度查獲同名詐欺車手，這種情況相當罕見。警方強調，詐騙集團經常以「高薪、輕鬆、快速拿錢」等話術吸收年輕人擔任車手，但一旦踏入這個陷阱，就是刑責纏身、反覆進出警局的開始，將背負揮之不去的刑案紀錄。

這起案件凸顯詐騙集團可能面臨人員短缺的困境，竟讓同一名車手在短時間內重複執行任務。警方呼籲年輕人切勿受到高薪誘惑而淪為詐騙工具，一旦涉案將面臨嚴重法律後果，影響未來人生發展。

