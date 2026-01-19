怎麼又是你！警6天內兩度抓到同一詐騙車手

記者吳西娟、張展誌／台中報導

冤家路窄真的不是偶像劇的專利！台中警方破獲詐騙案，短短6天內，同一批警員竟兩度抓到同一名詐欺車手，讓員警當場脫口而出一句「怎麼又是你！」

台中警方短短6天內，同一批警員竟「兩度抓到同一名詐欺車手」。

警方埋伏在路旁，等黑衣男子現身取件時立刻上前攔查。

員警：「手機給我看。」

台中市警六分局何安派出所，警方先前接獲多名被害人報案，帳戶遭冒用、提款卡被詐領，循線成立專案小組，一路追查被害人遭誘騙寄送金融卡的包裹流向，員警前往現場埋伏。

員警：「明明就看到你了，你真的很誇張耶。」

當場查獲負責收取金融卡的車手，以及一名負責在旁邊監控的男子，兩人當場被逮，依法送辦，本來以為這條線已經斬斷，沒想到劇情卻在6天後直接上演「第二集」。

警方在短短6天內抓到同名詐騙車手。

員警vs.嫌疑犯：「（叫UBER）要不要跟司機作證，少廢話，先拷起來。」

嫌犯被警方壓制在地，情緒不穩、語無倫次，不斷胡言亂語還瞎扯叫UBER外送，等到男子現身準備取件時，員警立刻一擁而上、表明身分，結果定睛一看，眼前這個人竟然就是6天前才剛被他們親手抓過的同一名車手。

第六警分局何安派出所副所長謝光宇：「在短短6天內，由同批員警2度查獲同名詐欺車手，現場確認身分時，員警也忍不住直呼，又是你，並當場查獲相關贓證物，依法移送地檢署偵辦。」

員警當場忍不住脫口而出「怎麼又是你！」嫌犯也只能站在原地語塞。

