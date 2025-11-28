怎麼又是你？麥玉珍又失言稱軍購變「廢鐵」：飛機有試飛？

即時中心／潘柏廷報導

中國侵略台灣意圖相當明顯，也讓不少國家重視台海和平議題，而總統賴清德前（26）日則提出達400億美元（新台幣1.25兆元）的國防特別預算，打造「台灣之盾」等防衛系統；不過，民眾黨立委麥玉珍，今（28）日出席「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會時，卻失言稱政府買這麼多軍購是不是變成「廢鐵」在那邊？但是飛機沒有真的試飛、真的能用？

民眾黨立院黨團今日召開「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會；就民眾黨新住民委員會主委的中配徐春鶯，被指控涉犯《反滲透法》等罪被法院裁定羈押禁見一事，麥玉珍則稱，現在行政機關曲解法令，明明兩岸人民交流要用兩岸條例，但內政部卻用《國籍法》解釋。

她又說，現在行政單位不守法，人民只能受壓迫，「不希望新住民在台灣被剝奪權益，而不管是參政權還是生活權都被打壓、歧視，甚至被逼到無法呼吸」。

接著，麥玉珍更說，台灣真正的危機是少子化，現在新二代有40萬人，每一天8個新生兒就有1個新住民的小孩，新住民為這土地深耕，但是賴政府一直搞內鬥，讓大家無安寧之日。

民眾黨立院黨團今日召開「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會。（圖／民眾黨團提供）

因此，她希望賴政府能解決台灣的低薪、少子化、經濟衰退等，使得國民都苦哈哈喊「沒工作、沒錢過生活」；麥玉珍又稱，不敢面對少子化國安危機的政府才是台灣最大的風險，「我們努力、持續為新住民、台灣、下一代奮鬥，台灣需要團結、生存還有未來的發展，不是政治鬥爭、內鬨，讓大家都累死」。

最後，麥玉珍突然表示，政府買這麼多軍購是不是變成「廢鐵」在那邊？但是飛機沒有真的試飛、真的能用？「希望賴政府不要再疼別人，要疼自己的人，台灣人民才是你的家人啦！」。

