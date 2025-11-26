即時中心／林韋慈報導

藝人黃子佼昨（25）日才因持有兒少性影像案，二審被依《個資法》改判1年6月、緩刑4年。不料，他今（2025）年8月在新北市三重區開車外出時，疑似擦撞一名騎機車的婦人後離去，如今新北地檢署於今（26）日依肇事逃逸罪將他起訴；至於女騎士針對過失傷害部分已撤告，因此不起訴。





調查指出，黃子佼8月24日上午7時39分駕車行經三重區五谷王南街時，因要禮讓一輛自46巷騎出的機車，車輛突然向右偏後短暫停下。此時，右側直行的林姓婦人閃避不及，當場人車倒地，造成多處擦傷。但黃子佼僅停車數秒，未下車查看，隨即駛離現場。

廣告 廣告

林姓婦人之後自行就醫並報案。警方循線通知肇事駕駛到案，驚見駕駛者竟是藝人黃子佼。警方依涉公共危險與過失傷害等罪嫌將他函送偵辦。黃子佼到案時辯稱「當下沒有感覺撞到人」，且表示不記得是否有看向右側，也未察覺撞擊聲響。林姓婦人則指出，事故後黃子佼有看一眼她倒地的位置，但未下車就離開。

檢方檢視監視器與相關事證後認為，事發當時兩車距離極近，加上林姓婦人倒地時力道與聲響明顯，黃車甚至還慢慢往左挪移，疑似為避開倒地的騎士，足見他應知右側發生車禍。因此，檢方依《刑法》肇事逃逸罪將黃子佼起訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／怎麼又是你！黃子佼持有性影像二審剛宣判 今涉肇逃遭起訴

更多民視新聞報導

駁「美方施壓」投入軍購！賴清德「神比喻」開嗆：壓力來自中國

李多慧徵人了！團隊開出「這職缺」 薪水福利、工作條件全說了

失明二房東遭砍297刀慘死！ 國民法官一審判他19年

