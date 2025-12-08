「怎麼又是妳？」 文山警第三度攔阻巨款匯出 8旬婦險被騙4,800萬

文山老婦險遭詐騙，警多次阻攔無奈喊「怎麼又是妳？」。 圖：翻攝自台北市政府文山第二分局

[Newtalk新聞] 台北市文山區一名年近 8 旬的施姓婦人短短數月內 3 度欲匯出大筆金額，引發警方高度警覺。她先前於 10 月兩度前往銀行，分別提出要提領 300 萬與 3,500 萬，但因說詞反覆，加上警方在她手機內看到「 USDT 」等不明投資話術，研判極可能遭投資詐騙，順利阻止交易。

未料近日施婦再度前往同一家銀行，這次打算匯出 1,000 萬元。文山第二分局景美派出所巡佐曾俊哲與警員潘惠滿接獲報案到場後，雙方一眼認出彼此，施婦忍不住脫口：「怎麼又是妳？」

施婦起初拒絕說明用途，甚至質疑警方侵犯隱私。在多次溝通下，她才透露實際上是想「購買黃金」。由於金額龐大，加上她過往說詞反覆，行員與警方擔心她再度遭到詐騙利用，建議若真的要購買，應由銀樓業者親自到場協助，以避免落入陷阱。施婦最終接受建議，取消匯款。

文山第二分局提醒，詐騙集團常以「投資黃金」「虛擬貨幣」等名義要求民眾匯出巨款，並以話術誤導被害人刻意隱瞞事實。警方呼籲，高獲利伴隨高風險，陌生投資不要輕信；若遇可疑匯款或不明投資訊息，請立即撥打 165 反詐騙專線或 110，由警方及早介入，守護財產安全。

