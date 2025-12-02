怎麼可以這麼感動人！東京聽奧奪13面獎牌 卓榮泰喊：我會學習你們的精神

台灣東京聽奧奪下奪13面獎牌。行政院長卓榮泰今日中午設宴款待選手。（行政院提供）

台灣東京聽奧奪下奪1金、6銀、6銅，合計13面獎牌。行政院長卓榮泰今（2）日中午設宴款待選手，他致詞時說，「我會學習你們的精神，但我學不來的是你們努力為國家爭取這麼高榮譽努力的結果，代表政府向你們表達由衷的感謝。」

本屆達福林匹克運動會，我國勇奪1金、6銀、6銅，合計13面獎牌。在保齡球女子組團體賽項目，由陳怡妙、林雅琴、張堯茜、王玉琴選手奪下金牌；在田徑男子十項全能項目，則由首度參加達福林匹克運動會、現年18歲的危宇澤選手拿下銀牌，即使其出戰首日即受傷，但仍斬獲佳績。

廣告 廣告

卓榮泰在今天的餐會致詞時說，「你們怎麼可以這麼感動人，從影片第一句話『一切努力不是為了誰的掌聲』，我光聽到那句話就非常非常感動，我會學習你們的精神，但我學不來的是你們努力為國家爭取這麼高榮譽努力的結果，代表政府向你們表達由衷的感謝。」

卓榮泰表示，依循往例，每當國家代表團返國時，行政院都會舉辦餐會歡迎選手歸國，代表團人數縱有不同，但行政院舉辦餐會的規格及重視選手的心意不會改變，期盼每一位選手都能在運動場上充分發揮潛力，進一步帶動國人運動風氣，鼓勵更多民眾從事運動，達成全民運動最終目標，「讓國家更強、人民更健康、世界可以擁抱及看見台灣」。

卓榮泰也肯定運動部長李洋自2025年9月9日上任後，持續關注全民運動、一般運動競賽、國際競賽、運動產業及適應運動發展。卓榮泰表示，適應運動就是讓行動不便者、高齡者、兒童等特殊需求的族群，能夠享受運動帶來的自信與快樂，因此政府從制度面及環境面做各項調整，同時也持續挹注經費，全力壯大適應運動發展，促進普及性的參與，讓每一位民眾都能找到適合自己的運動方式，並在訓練過程中充分發展潛力、獲得佳績，進而達成「人人都是體育人」理念。

此外，卓榮泰提到，運動部及交通部觀光署將透過舉辦國際賽事，攜手發展臺灣觀光，未來一整年不僅有各種國際級及世界級的運動賽事，同時也會推動各項社區運動，期盼選手們繼續努力爭取更好成績，更重要的是保持身體健康，實現「快快樂樂的運動、快快樂樂的生活、快快樂樂的成長」目標。

更多鏡週刊報導

蕭美琴談公職生涯心路歷程！ 曝「這時間點」決定返台：非常榮幸能參與其中

美軍何種情境下派兵協防台灣？ 蕭美琴曝關鍵：盡一切努力防「假設性情境」發生

快訊／地牛翻身！10:01芮氏規模4.3地震 最大震度宜蘭南澳、花蓮和平3級