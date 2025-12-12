怎麼套的？台中有輪胎包圍2棵芒果樹 屋主親自解密

中部中心/徐秘康、黃信儒 台中報導

台中市大里區，有棵樹，紅上了網路！民眾騎車經過，發現有兩棵芒果樹，在底部竟然圍著輪胎，既不可能由樹枝往下壓，更不可能跳過根部，到底是怎麼套上去的呢？有網友搞笑說，是在變魔術嗎？還是幫輪胎抹了乳液？記者實地找到屋主，為大家解惑！

輪胎中有樹。(圖/黃信儒攝)民眾拿起手機，這邊拍拍，那邊拍拍，到底是有多令人好奇？湊近看看，ㄟ，這樹木的底部，套著一個輪胎ㄟ！不只這一棵，ㄟ，隔壁的還有一棵，到底這兩個輪胎，怎麼套上去的？民眾PO上網問，得到的答案！

位在台中市大里區四維街，就在巷口這裡，輪胎中有樹，怎麼辦到的？記者實際找到屋主，他解釋，這兩棵是芒果樹，20年前，還是小小的芒果株，屋主的父親，就各套上輪胎，因為！隨著芒果樹長成約6公尺高，直徑大約40公分，輪胎也越卡越緊，是說，這真的能防止狗狗靠近樹根尿尿嗎？

輪胎中有樹。(圖/黃信儒攝)樹木奇景，還有這！國家漫畫博物館園區內，老榕樹"包覆"舊機車及自行車，民眾戲稱，這就是被漫畫中的樹怪吃掉，相當有奇幻氛圍！





