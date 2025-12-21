怎麼打臉「五老星憲法法庭」？蔡正元揭3動作：就是戰鬥

蔡正元強調，不但要彈劾賴，還要彈劾大法官。圖為「彈劾違憲總統」記者會，藍白立委在彈劾文上簽名。（資料照）

憲法法庭5位大法官宣告新修《憲訴法》違憲、即起失效，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，被網友嘲諷是「五老星憲法法庭」。前立委蔡正元直言，藍白可藉彈劾案凝聚民氣支持來衝撞體制，宣告大法官的違憲解釋無效，送監察院彈劾，告發瀆職，戰鬥到底。

蔡正元21日在《CtiTalk網路論壇》節目表示，怎麼去動員群眾？不是黨主席去罵一罵、講講話，就能夠動員群眾。民眾黨比較有行動力，兩黨互為補。他剛拋出彈劾案的時候，就有人說不行、做不到，「誰要你做得成功？」賴清德覺得他明天台獨會成功嗎？不會，但他就是用台獨一直跟人衝撞！你也許會笑賴說你這不敢、那也不敢，但他一公尺不敢，五公分敢，「他每天就跟你搞五公分！」

「他就玩這個遊戲，還看不清楚嗎？」蔡正元直言，彈劾案本身不是要讓他通過，而是藉這個過程來做網路動員、街頭動員，然後給這些在議場裡面的立法委員覺得：我很有人民力量的支持！然後他才敢去衝撞這個體制。立委也是人，沒有幾個像蔡正元這麼敢硬槓的。

蔡正元指出，所以為什麼他、包括楊永明教授等人，要去發動支持彈劾賴清德的網路連署？就是先把民氣引起來，立法委員就敢去衝撞，比較有底氣。至於大法官，他建議直接在立法院通過決議，不是譴責大法官，而是「宣告大法官的違憲解釋無效」！

蔡正元強調，你說立委怎麼有這種權力？憲法有一個最重要的特性，憲法是習慣法創造出來的。美國大法官有沒有違憲審查權？沒有，他自己宣布有就有了，大家接受就接受了。所以台灣立法院要去對抗這種無恥的大法官，要直接了當宣告大法官的違憲解釋是非法的、違法的。第二，還要因為這幾個大法官，因為違法的事由明確，送到監察院去彈劾！「你說會不會彈劾？不會，但就是搞你、戰鬥！」

蔡正元直呼，最重要的就是要把這幾個大法官依瀆職枉法裁判罪移送檢察官，然後在網路公布這5個大法官所有的資料，大家來公評。

