怎麼撞的？小客車變鐵球 國道7車追撞慘況曝…6人送醫

國道7車連環撞，1台小客車被壓成鐵球。讀者提供



國道3號北上新竹路段今天（11／27）再度塞爆，原因是連環車禍。事發為國道3號北上100公里新竹路段，7輛車發生追撞事故，其中1輛轎車更慘被撞爛扭成鐵球，畫面怵目驚心，被撞成鐵球的受困駕駛，受困半小時後順利脫困。此車禍共造成6名男性傷者，分別送往醫院救治。

新竹縣消防局表示，事發地點在新竹交流道北上100.6公里處，上午8時18分左右發生車禍，上午消防獲報後，共出動5車11人趕往救援，抵達後發現狀況相當嚴重，一共6輛自小客與1輛貨車事故，其中一名自小客車駕駛受困。

國道3號發生連環車禍，6人緊急送醫。讀者提供

消防員立刻破壞車體，將受困駕駛救出，連同其他5名傷者都緊急送醫，6人都是男性、身上都受到擦挫傷及部分撕裂傷，車禍發生的確切原因正由國道警方調查釐清。

