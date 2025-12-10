怎麼撞的？苗栗3機車碰撞驚見「檔車倒插」奇景…路人驚嘆：有聖筊

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗發生機車追撞事故，其中一輛機車碰撞後「倒插」，形成「聖筊」場景。（圖／翻攝畫面）

苗栗市發生離奇車禍，昨日（9日）傍晚5時許，3輛機車在國華路上追撞，車禍造成1名騎士受到輕傷，經送醫治療無大礙，但猛烈撞擊力道導致其中一輛機車當場「倒插」，與一旁被追撞的機車正好一正一反，形成「聖筊」模樣，也讓路過民眾嘖嘖稱奇。

苗栗發生機車追撞事故，其中一輛機車碰撞後「倒插」，形成「聖筊」場景。（圖／翻攝畫面）

警方表示，車禍發生於9日傍晚5時47分許，當時古女（48歲）騎機車沿國華路北往南直行，在事故路段與後方同向直行的施姓騎士（19歲）發生碰撞，隨後施男又與同向直行的林男（20歲）碰撞。

廣告 廣告

檔車因急煞、碰撞，整輛車前滾翻，最終「倒插」在馬路上。（圖／翻攝畫面）

其中騎乘檔車的林男，因急煞又猛烈碰撞，車輛當場前滾翻，林男被拋出，幸好只是輕傷，經送醫治療無大礙，但林男的檔車竟二輪朝天「倒插」在馬路上，與一旁事故機車一正一反，形成「聖筊」般場景，也讓路過民眾嘖嘖稱奇。

警方指出，經檢測，3名駕駛人均無酒駕情形，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待調查釐清。呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

更多三立新聞網報導

詐團車手狂騙1831萬！「落網5萬交保」轉頭再騙285萬…法院沒羈押人跑了

重機男被檢舉達人盯上？「3分鐘開4罰單」罰4200元…警揭真相打臉

剛過完2歲生日！英男童找「收編2個月」的比特犬玩…30秒後爆頭慘死

結婚2年不孕！35歲人夫「無精又罹睪丸癌」…夫妻嚇壞：自摸都沒感覺

