怎麼會拍完《世紀血案》才發現被騙？楊小黎再發聲：合約寫已獲授權

電影《世紀血案》改編自震驚全台的林宅血案，卻未探訪相關人士及授權引發爭議，演員之一的楊小黎遭砲轟後7日發長文致歉，並說明是殺青後才得知製作團隊根本沒得到當事人及其家屬的同意，讓她也相當震驚。但身為主演怎麼會拍完才詢問此事？對此，她也特別回應此事。

楊小黎在片中飾演虛構角色「靜如」，挺著孕肚陪著簡嫚書飾演的記者好友到處採訪、調查真相。她表示，最初洽談時，知道是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，才拿到定稿劇本。

廣告 廣告

由於劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本會議，楊小黎指出，拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務。

然而殺青記者會後，楊小黎詢問劇組，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是「沒有」，這個回應讓她感到非常震驚，「若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品，對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。」

對於許多網友質疑，為何會在殺青才在詢問有沒有取得當事人或家屬同意？楊小黎解釋：「因為合約上寫著已經取得合法拍攝授權，而且這是製作方前期就必須處理的流程，所有演員都是相信有取得同意才會接演，但殺青之後感受到各種異狀，才心生懷疑去追問，然後得到震驚的回答。」楊小黎也將其補充在原本的聲明中，「因為我的合約上就寫著：本片拍攝已取得合法授權。 」