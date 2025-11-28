地方中心／黃兆康 新竹報導

新竹竹北市，驚傳有轎車墜落河堤！一輛自小客車的女駕駛，疑似倒車時誤踩油門，整台車撞破欄杆，包括駕駛和車內的兩名幼童，連人帶車掉進溝渠，所幸三人都順利脫困、沒有明顯外傷，算是不幸中的大幸。

竹北市嘉興三街27日傍晚發生一起驚險意外，一輛自小客車在倒車時疑似誤踩油門，整台車失控衝破欄杆，直接墜入河堤旁的水溝。照片中，轎車被吊車緩慢吊起，從車體凹陷受損的程度來看，當時衝擊力道不小。附近住戶表示：「車上駕駛女生還有兩個小孩，我們旁邊住戶拉他上來」。

廣告 廣告





怎麼會掉進去？ 女開車載2童衝破欄杆掉進溝渠

女駕駛倒車時疑似誤踩油門，轎車暴衝撞破欄杆，整台掉入河堤水溝。（圖／民視新聞）









消防局獲報後派出救護人員到場。當時，車上3人都已經脫困，包括44歲王姓女駕駛以及7歲、3歲兩名男童，三人皆意識清楚、隨即被救護車送往醫院。





怎麼會掉進去？ 女開車載2童衝破欄杆掉進溝渠

車上三人（女駕駛＋7歲、3歲男童）脫困後，皆意識清楚，被送上救護車。（圖／民視新聞）





警方表示，駕駛欲倒車進入停車場時，不慎爆踩油門，導致撞破欄杆並掉入溝渠中。所幸當時水位不高，車上三人才能平安脫困。意外發生後，現場照片被民眾PO上臉書，不少人看到畫面直呼「怎麼會掉進去？」警方也再次呼籲，民眾在停車或倒車時務必要放慢速度、留意周遭環境，避免類似事故重演。

(民視新聞黃兆康新竹報導)

原文出處：怎麼會掉進去？ 女開車載2童衝破欄杆掉進溝渠

更多民視新聞報導

財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億

兒子2度入獄服刑 禽獸公公性侵媳婦「偽簽名裝老公」陪流產

懷疑女友愛上別人！醋男拔釘器狂毆「還拉頭撞牆」險死

