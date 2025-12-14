怎麼畫的？台中16層商辦大樓驚現大面積塗鴉！警方鎖定「雪糕刺客」身分

台中16層樓高的商辦大樓，外牆高處竟出現大面積塗鴉，還署名「雪糕刺客」。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台中北區中清路1棟16層樓高的商辦大樓，民眾發現外牆高處出現2處大片塗鴉，還署名「雪糕刺客」，由於位置相當高且無處站立，引起民眾熱議，好奇塗鴉者身分以及犯案手法，台中市警方已接獲大樓主委報案，目前鎖定署名「雪糕刺客」的謝姓男子（23歲）偵辦中。

本月10日中清路一段的16層樓商辦外牆遭不明人士以黑白兩色塗鴉，留下「雪糕刺客」及不明符號，塗鴉區域分別位於高樓層無窗的外牆磁磚上，範圍有5、6層樓高，引發網友熱議，好奇塗鴉者究竟是誰，又是以何種手法完成塗鴉。

廣告 廣告

台中市警局第二分局文正派出所指出，已接獲該社區大樓林姓主委報案，稱社區外牆遭塗鴉，因已影響建築物外觀及公共環境，向警方提出毀損告訴。警方調查發現IG平台有一名網友同樣叫「雪糕刺客」，並且在該平台發布相關塗鴉作品。

警方已掌握疑似涉案的謝姓男子（23歲）身分，但多次電話聯繫，都未取得回應，後續已依法寄發書面通知到案說明，以釐清相關案情，警方將秉持毋枉毋縱原則，依法究辦。

警方呼籲，任意於建築物、公共設施或他人財物上噴漆塗鴉，已涉及刑法毀損罪，除須負擔修復費用，亦將面臨刑事責任，切勿因一時衝動或自我表現而觸法。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新莊凌晨火警釀16歲少女喪生！火調人員公布初判起火原因

Threads上「1折棒球手套」詐騙多人！嫌犯高調嗆聲：這麼假也有人信