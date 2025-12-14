怎麼畫的？商辦大樓16層外牆被塗鴉 網友熱議：難道他是蜘蛛人

台中北區中清路上有一棟十六樓高的商辦大樓，最近被發現外牆上面遭人亂塗鴉，甚至塗鴉客還留下「雪糕刺客」的署名，不過塗鴉位置靠近頂樓，周邊沒有窗戶、也沒辦法架梯支撐，讓大家嘖嘖稱奇，塗鴉客到底怎麼辦到的。

位置靠近頂樓，周邊沒有窗戶，讓大家好奇是怎麼塗鴉的。圖／台視新聞

商辦大樓出現一大片詭異的黑白塗鴉，在靠近頂樓處有一串文字，橫跨三個樓層，看起來像是英文字；在另外一側角落還有一長串的黑色符號，塗鴉客還用噴漆寫上四個字「雪糕刺客」，而在中國這是一句流行用語，指的是藏在賣場冰箱裡面，看似其貌不揚，價格卻貴得離譜的雪糕，讓消費者在結帳時，毫無防備的被價格「刺傷」，但也有人猜測這是塗鴉客的專屬簽名。

廣告 廣告

塗鴉客還留下「雪糕刺客」四字，引發討論。圖／台視新聞

而且更讓人疑惑的是，這三個塗鴉就在十六樓高的大樓外牆高處邊緣，兩邊沒有窗戶，更別說架梯支撐，因此許多人都想知道是怎麼辦到的。對此，非當事塗鴉創作者蟲子說明，「他們是用垂吊的方式，從頂樓垂吊下來去畫的，如果繩索斷了，那就掰了，原則上（塗鴉時間）應該是控制在半個小時內，不然會被抓」。

現在該棟大樓管委會已向警方報案，將透過監視器找出塗鴉者，警方也已初步掌握涉案對象，並呼籲，任意於建築物、公共設施或他人財物上噴漆塗鴉，已涉及刑法毀損罪，除須負擔修復費用，亦將面臨刑事責任，切勿因一時衝動或自我表現而觸法。

台中／潘欣宜、吳祥三 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

上課打瞌睡被糾正！替代役竟痛毆長官害腦震盪 2人遭揍怒提告

大肚倉儲「違規動火」奪9命、3公司14人遭起訴 全聯回應了！

台中全聯倉儲大火釀9死8傷 中檢偵結起訴3公司、14人