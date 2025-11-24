怎麼看周休三日連署過關？最新網路投票5700人意見曝光

周休三日相關話題備受熱議，有網友日前在公共政策平台提案周休三日，主張在不影響產業運作與勞工權益的前提下，調整現行制度，提案在短時間內便累積超過5700人附議，並於10月7日正式跨過附議門檻。而根據一份以相關話題為題、5700多人參與的網路投票顯示，有4成9的人贊成、4成5不贊成。

勞動部長洪申翰今（24）日在廣播節目《POP撞新聞》受訪表示，許多勞工期待縮短工時，這正是勞動部10年連續調升最低工資的原因，希望透過改善底薪水準，降低勞工依賴加班補收入的需求，勞動部亦持續鼓勵企業與工會締結優於法規的團體協約，在工時彈性與保障上提供更佳條件。

針對周休三日是否會衍生「減薪」、「缺工惡化」等副作用，洪申翰回應，目前連署僅代表議題受到討論，尚未進入政策設計階段，無需過早預設情境。他指出，不同產業、不同企業規模對此議題看法不一，社會討論本身有助政策思考，但政府必須在完整意見蒐集後再進行專業研判。

入口網站《Yahoo奇摩新聞》今天起以「周休三日提案連署過關，你的看法是？」為題發起網路投票，本次投票共計有「周休三日提案連署過關，你的看法是？」和「如果可以周休三日，你希望怎麼休？」2題，統計時間為今天起至28日，而截至今天晚間7點40分，已有5700人參與投票。

在問題1「周休三日提案連署過關，你的看法是？」中，有49.0%的人表達贊成，其中36.8%非常贊成、12.2%還算贊成；45.4%不贊成，其中29.5%完全不贊成、15.9%不太贊成，另有5.6%的人表示「不知道/沒意見」。問題2「如果可以周休三日，你希望怎麼休？」方面，回答「休五六日」最多，達31.0%；「六日一」以20.7%次之；第三名為「三六日」，18.9%，另有20.0%的人表示「不知道/沒意見」。

