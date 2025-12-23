怎麼看在野提案彈劾賴？10萬人網路投票最終結果出爐

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》等爭議法案，在野黨提出對總統賴清德彈劾案表達不滿，而根據一份以相關話題為題、10萬人參與的網路投票顯示，對於在野黨對賴提出彈劾案，有6成1的民眾表示贊成。

在野黨立委19日早上聚集在立法院議場前，舉行「反帝制、反獨裁、反專制」聯合記者會，宣布將提案彈劾賴清德，為中華民國憲政史來首例。國民黨團總召傅崐萁痛批，賴清德「已經稱帝」，毀掉台灣民主，就是要肆意妄為，國會已無法監督這個怪獸總統，比過去的曹錕、袁世凱更惡質，面對暴力專制的賴，必須勇敢站出來，代表全國民意推翻暴政。

民眾黨主席黃國昌說，中華民國憲政史上從來沒有總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律，民主憲政崩壞至此，古今中外看過太多以捍衛國家安全為名毀壞國會體制、進一步走向獨裁的例子，台灣不應也不能再犯相同錯誤。

入口網站《Yahoo奇摩新聞》19日起，以「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」為題進行網路投票，本次投票只有「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」1題，統計時間為19日起至23日。截至23日晚間10點，已有10.2萬人參與投票，當中有61.0%的人表示贊成，其中53.1%非常贊成、7.9%還算贊成；21.7%不贊成，其中15.6%完全不贊成、6.1%不太贊成。

