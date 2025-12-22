怎麼看大法官宣告憲訴法違憲？最新網路投票15萬人一面倒

憲法法庭19日在僅有5位大法官之下，判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲失效，引發爭議。而根據一份以相關話題為題、高達15萬人參與的網路投票顯示，對於憲法法庭在僅有5位大法官情況下判決《憲法訴訟法》修正案違憲，有9成6的參與者批評，大法官「自己不守法」。

去年底立法院通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，經總統賴清德公告成為法律後，目前8位大法官因另7位缺額尚未補足，未達法定人數門檻，無法作成違憲判決，但呂太郎等5位大法官，「踢出」蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等3位大法官，組成憲法法庭，19日作成1年來首件「114年憲判字第1號判決」，判《憲訴法》修法的規定違憲、立即失效。

廣告 廣告

此判決認為，在職的大法官持續拒絕參與評議，與大法官因任命後未到職或已在職應依憲訴法迴避而不得參與評議，就該案件的審理而言，均無異於缺額，而不應計入大法官現有總額的人數內。因此，將持續拒絕評議的3位大法官，由現有總額中扣除之。

粉專「不禮貌鄉民團」19日起以「大法官在人數不足的情況下重啟憲法法庭，你認為？」為題，在其YouTube頻道發起網路投票，本次投票共計有「為了守護民主的不得已，可以體諒」、「大法官自己不守法，很丟臉」等2個投票選項。而截至今（22）日晚間8點15分，共計有15萬人參與投票，其中96%的參與者投給「大法官自己不守法，很丟臉」，僅4%投給「為了守護民主的不得已，可以體諒」。

【看原文連結】