怎麼看政府封鎖小紅書？最新網路投票1.3萬人意見驚人
內政部宣布將封鎖大陸社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書去年起共涉及1706件詐騙案、造成2億多元財損，且小紅書母公司對政府的改善要求「已讀不回」，引發外界熱議。而根據一份以相關話題為題、1.3萬人參與的網路投票顯示，有高達5成4的人表示不贊成封鎖小紅書。
內政部封鎖「小紅書」惹議，行政院長卓榮泰5日表示，由小紅書產生的詐騙金額達新台幣2億元，且小紅書上的不當內容也妨礙青少年身心成長，政府會觀察小紅書在未來1年是否給出法律或技術承諾，否則下一步可能透過科技手段考慮直接斷掉。並指出，雖然TikTok對政府的要求有回應，但若持續不改善，政府也不能容忍，會請數發部持續注意。
入口網站《Yahoo奇摩新聞》5日起以「因未配合台灣法律納管，內政部宣布將封鎖小紅書一年，你的看法是？」為題發起網路投票，本次投票僅有「因未配合台灣法律納管，內政部宣布將封鎖小紅書一年，你的看法是？」一題，統計時間為5日起至9日。而截至今（7）日晚間9點，已有1.3萬人參與投票，其中54.9%的人表示不贊成（45.7%非常不贊成、9.2%不太贊成），35.0%表示贊成，其中，27.3%非常贊成、7.7%還算贊成，10.1%表示「不知道 / 沒意見」。
