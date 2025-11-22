怎麼看政院版《財劃法》？張善政：中央和地方需共同討論

行政院近日提出《財劃法》修正草案，引發關注。桃園市長張善政今天（22日）出席「202富岡鐵道藝術生活節」被問及此事時表示，行政院願意提出版本是正面的一步，但內容需要地方與中央共同討論，試算金額公布後，各界才能更放心並檢討改進。

張善政。（圖／中天新聞）

張善政表示，試算金額出來後大家會更放心，現在能有行政院版已經往前走了一步，因為行政院稍早的立場是不打算提行政院版本。他認為有版本總比沒有好，但不可能達到100分。張善政說，金額若能釋放出來，大家可以一起檢討，也能讓《財劃法》如果有缺點的話，能夠早一點改進，所以金額要出來大家才會放心。

張善政。（圖／翻攝張善政臉書）

針對外界認為他是第一個跳出來支持行政院版《財劃法》的地方首長，張善政澄清，他的原話為政院跨出第一步，「從不做到要做」這個想法是正面的，最重要的是內容需要大家檢討。

張善政和卓榮泰出席「202富岡鐵道藝術生活節」開幕活動。（報系資料照）

張善政也向中央政府喊話，若地方政府要提供意見，行政院也要虛心接受，讓大家意見來檢討改善。他強調，行政院版的《財劃法》內容到底是好或不好、要改到什麼地步，還需要大家來檢視，但跨出第一步是非常正面的，應該要給予肯定。

