怎麼看零售業發展？ 羅智先：每一天都像是在考試！

統一企業「新市物流園區」，今（29）日舉行開幕啟動典禮。董事長羅智先除了先祝賀大家新年快樂外，同時對於零售業經營，他秒語如珠、金句頻出。

今（29）日，統一企業首座複合式物流園區開幕，有意思的是，董事長羅智先不僅親題對聯藏頭詩：「流通四海與百業，統業宏開展萬里」，同時對於媒體提問來者不拒，且他還妙語如珠地說：「看不懂變化的才是正常的！」

「展店不是重點，重點在於模式，」這是羅智先從市場變化中得出的策略體驗。

儘管戴著口罩，但依然可以感受到統一企業羅智先對於首座物流園區開幕的喜悅感。當問及對2026年零售業看法，羅智先妙答以對：「是滿緊張的。因為每天都在變化，看不懂變化是正常的。我們就是過一天、是一天。誰知道哪片雲會下雨？」看似消極，其實他是穩健走每一步，「其實我們每天都在變，每個體系都有在成長。我不喜歡巨大的改變，而是看市場給予反應得以調整。」

他表示，家樂福雖然關了幾間店，但有意思的是，「關店後整體營收並沒有掉。」也因此他特別強調，「重點不在於展店，而是模式很重要，讓消費者願意進來的內容服務是我們一直在思考的。因為人口結構改變，約三分之一是一人戶，我們當然也要跟著這樣麼結構調整出適合消費者上門的模式。」

羅智先舉了一個妙喻，「就像影印機印出來不是一張白紙，而是如何不一樣且適合消費者。」他強調，「不是忙就好，我最喜歡一句話：『不要越忙越窮！』而是要想清楚每一步的目的。（每間店）體質健康才重要。」

