怎麼看「週休三日」連署過關？逾3.6萬人表態了 最新網路投票結果驚人

政治中心／許智超報導

民眾提案，盼將現行「週休二日」改成「週休三日」，該提案於10月7日通過，勞動部須在12月7日前給出詳細回覆。（示意圖／資料照）

2024年數據顯示，台灣年總工時超過2000小時，高於日韓鄰國，而幾個月前民眾提案，盼將現行「週休二日」改成「週休三日」減輕員工壓力，該提案連署突破5000人，並於10月7日通過，勞動部必須在12月7日前給出詳細回覆。對此，入口網站「Yahoo奇摩」發起相關議題投票，超過3.6萬人投票結果出爐。

近日公共政策網路平台有民眾發起「增加一天假日，實施週休三日」提案，提案者認為可讓員工有更多空間充電、同時改善壓力；對於企業來說，雖然可能遭遇產能下降危機，但並非只有壞處，英國、日本、冰島等國的研究實例顯示，長期來看產能是有機會上升的，週休三日估能吸引「重視彈性與生活品質」的年輕世代與專業人才，連署已通過，勞動部得在12月7日前提出具體回應。

入口網站《Yahoo奇摩新聞》以「週休三日提案連署過關，你的看法是？」為題，自24日到28日發起網路投票，最終有超過3.6萬人參與投票，在「週休三日提案連署過關，你的看法是？」問題中，有32.6%非常贊成、15.8%還算贊成、18.5%不太贊成、22%完全不贊成，以及11.1%不知道／沒意見，贊成者略勝反對者7.9%。

另外，詢問「如果可以週休三日，你希望怎麼休？」有22.8%選擇六日一、29.4%選擇五六日、17.4%選三六日、有8.1%選擇其他，另有22.3%不知道／沒意見。

