怎麼看1.25兆國防特別預算？最新網路投票12萬人表態

總統賴清德11月26日親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提到為因應北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，政府擬推1.25兆國防特別預算。而根據1份以相關話題為題、11.9萬人參與的網路投票顯示，對於政府預計8年投入1.25兆國防經費，有4成5的參與者表示不支持、3成4贊成。

行政院版《財劃法》修法草案上月25日遭立院程序委員會封殺，昨（2）日程序委員會再開，除了院版財劃法拚付委外，另外，行政院針對立院修正之《財劃法》提請覆議案也排入討論。最終朝野共識放行《財劃法》覆議案，而院版財劃法以及1.2兆之《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》皆在藍白表決人數優勢下暫緩列案。

入口網站《Yahoo奇摩新聞》1日以「總統賴清德宣布，編列國防預算新台幣1.25兆元，你的看法是？」為題發起網路投票，本次投票共計有「政府未來八年內編列新台幣1.25兆元的國防特別預算，你的看法是？」和「賴清德記者會提到：『北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備。』你的看法是？」2題，統計時間為1日起至7日，截至今天下午6點半，已有11.9萬人參與投票。

在問題1「政府未來八年內編列新台幣1.25兆元的國防特別預算，你的看法是？」中，45.1%的參與者表示不贊成，其中32.1%完全不贊成、13.0%不太贊成；34.1%表示贊成，其中19.2%非常贊成、14.9%還算贊成，20.8%回答不知道／沒意見。

問題2「賴清德記者會提到：『北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備。』你的看法是？」方面，43.0%的參與者表示擔心，其中20.7%非常擔心、22.3%還算擔心；36.7%不擔心，其中18.2%完全不擔心、18.5%不太擔心，20.3%回答不知道／沒意見。

