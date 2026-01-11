「怎麼稱呼老闆」爆衝突！陸男竟一口「咬掉同事鼻子」下場曝

大陸河南省鄭州市一名42歲的盧姓男子，日前酒後為了「該如何稱呼老闆」，與同事爆發爭執，衝突中他竟將對方鼻子咬掉，造成重傷，法院一審以故意傷害罪判處有期徒刑3年7個月。

大陸驚傳男子爭執咬掉同事鼻子，遭法院判刑。（圖／翻攝《央視》）

《紅星新聞》報導，這起事件發生於2024年10月，盧男獲聘當地一家飯店廚師，當晚，為歡迎新同事，資深員工徐男邀請盧男等人外出聚餐，飲酒用餐後，徐男騎乘電動車載送盧男返回飯店宿舍。

未料途中雙方因「該如何稱呼老闆」發生爭執，隨後演變成肢體衝突，在相互撕打過程中，盧男竟一口咬掉徐男鼻子，造成徐男鼻部缺損超過30%。盧男的律師表示，對罪名並無異議，但主張量刑應予從輕。

盧男律師指出，盧男「屬於無預謀犯罪，主觀惡性不大」，且「已認罪認罰、悔罪態度誠懇」，同時具備自首情節，並曾向被害人徐男表達賠償意願，「請求法院酌情從輕或減輕處罰」。法院審理後認為，盧男故意傷害他人身體，致一人重傷，行為已構成故意傷害罪，最終依故意傷害罪判處有期徒刑3年7個月。

