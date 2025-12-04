怎麼走路才有助健康？ 醫師曝一關鍵：健康差距達5倍以上

走路對身體好，台灣個人化醫療學會理事長張家銘強調「走法」才是關鍵。走法不同，健康差距可以達到5倍以上。過去研究顯示，每天走7000步，身體會出現明顯的健康改善，甚至被稱為維持壽命的「黃金數字」。不過最新研究指出，真正決定身體健康效果的不是步數，而是怎麼走。

張家銘提到，經常在診間聽到大家說「每天都有走路」，買早餐、上下班散步走一走，一天至少有達到6、7000步。根據最新的醫學證據，走路固然對身體好，不過如何「有效走路」才能讓身體接收到「有效的運動訊號」，而不是把步數湊滿，才是我們應該學習。

「走法不同」健康差距可達5倍以上

2025年刊登在《內科年鑑 Annals of Internal Medicine》、追蹤超過3萬人的大型研究團隊發現，在步數相差不大的情況下，走法不同，健康差距竟可達到5倍。研究指出，每天主要步數來自的走路方式分成4種，短於5分鐘、5到10分鐘、10到15分鐘以及15分鐘以上。

追蹤近8年發現差異讓人感到震撼，死亡率從最短的走路組4.36％，一路降至連續走15分鐘以上的0.80％。心血管疾病發生率也從13.03％，掉到只剩4.39％，代表不是多走就好，而是一次走得夠久，身體才會把走路當成是有效的運動。

身體是感應器，只對連續訊號有反應

多數人覺得走路是件簡單的事，但身體不是計步器，需要的是連續一段時間的節奏。整天走路都是碎步的話，身體會以為我們一直在休息，但只要有「10分鐘以上的連續步行」，代謝就會開始提升。連續走15分鐘，心跳上來、血流變快、血管內皮細胞會釋放一氧化氮，身體才會啟動真正的保護機制。

張家銘也在文中提到，從目前累積的科學資料中，一天走7000步，再加上一段至少15分鐘的連續步行，是目前最接近黃金組合的健康數字。這樣的走法不僅容易讓血管內皮細胞啟動保護機制，也最能對抗發炎、改善代謝，效果遠比碎步湊步數來得明顯。

3步驟調整走路方式

生活中該怎麼做，才能讓走路從「動一動」變成「真正有效」？建議走路時做出以下這些調整，有助於身體感應到有效的訊號。

1.碎步升級成「連續步行」：試著將買早餐、飯後散步的時間延長至15分鐘，只要讓身體收到一段完整訊號，快速獲得健康回饋。

2.一天安排一段「15分鐘專心走」：不需要大動作、裝備等，出門走15分鐘，這段時間的效益，遠大於一天當中20次的碎步。

3.把走路變成身體的「開機鍵」：15分鐘的步行，就像按下身體的啟動鈕，不僅血流會變順，腦袋也會更加清醒，情緒會穩定，也有助於代謝啟動。

很多人會忽略最簡單的一點，其實走路是最便宜、最溫柔、效果最確實的保養方式。每天留給自己一段「讓身體聽得懂」的走路時間，帶著節奏、連續、讓身體收到訊號，能讓心跳加速、血流加快、代謝啟動的連續步行，才對身體健康有益。