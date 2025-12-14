怎麼辦到的？台中商辦高樓外牆寫下「雪糕刺客」 神秘塗鴉客身份掀熱議

台中商辦高樓外牆寫下「雪糕刺客」。示意圖／翻攝自Google街景地圖

怎麼辦到的？台中市北區中清路一處商辦大樓近日出現神秘塗鴉，在近頂樓外牆被寫下斗大「雪糕刺客」以及怪異圖案，不過塗鴉位置高達10多樓，周邊也沒有窗戶可攀爬，引起民眾熱議。

近日有台中民眾發現，位於中清路上的商辦大樓，兩側頂樓外牆出現神秘塗鴉，一邊有如奇怪圖騰，另一邊則寫下「雪糕刺客」字樣。

然而，兩邊的塗鴉都位於近頂樓處，高達10多樓，附近也沒有窗戶可攀爬，讓人好奇如何完成，該棟大樓管委會已向警方報案，將透過監視器找出塗鴉者。

據悉，中清路除了是市區通往海線要道，白天車流量高之外，也因聚集多間KTV、酒吧、商旅，晚上總是有名車出沒，遭封為「老司機一條街」，如此熱鬧的街區竟完全無目擊者見證塗鴉瞬間，引起熱議。

「雪糕刺客」是什麼意思？

「雪糕刺客」為中國流行用語，指的是藏在賣場冰箱裡面，看似其貌不揚，價格卻貴得離譜，讓消費者在結帳時，毫無防備的被價格「刺傷」。2025年7月「雪糕刺客開始倒閉了」一詞更直接登上熱搜。

隨後，「某某刺客」也逐漸成為中國網友流行用語，如「文具刺客」、「水果刺客」等，用來批評那些看似平平無奇卻價格驚人的產品。



