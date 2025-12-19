怎麼辦！韓籍女神開箱收到「吃過餅乾」事情大逆轉 金佳垠道歉澄清

娛樂中心／蕭翰弦報導

有韓國「可愛天花板」封號的金佳垠，加盟台灣排球啦啦隊「桃氣女孩Peach Girls」。（圖／桃氣女孩 Peach Girls提供）

韓籍啦啦隊員金佳垠日前在直播中開箱禮物，疑似收到「被吃過的餅乾」引發喧然大波，讓粉絲送禮動機遭質疑，現在事情整個「戲劇性逆轉」，金佳垠再次開播，釐清當時引發爭議的餅乾始末，坦言是一場誤會。

金佳垠近日直播開箱發現禮物中有「吃過的餅乾」。（圖／翻攝自YouTube）

金佳垠日前進行直播時，與觀眾分享收到的應援禮物，過程中卻發現一包疑似已被食用過的餅乾，當下錯愕表情被完整記錄，也迅速在網路上流傳，引發大量討論。不少網友替她抱不平，質疑送禮者的行為不妥，相關片段甚至被截圖轉發，引來輿論發酵。

金佳垠開直播澄清誤會，指餅乾是老闆吃的。（圖／翻攝自直播畫面）

然而，金佳垠昨（18）日直播中親自還原經過，表示當天直播結束後，老闆看到畫面立刻致電向她解釋，那包餅乾其實是他自己吃過的零食，工作人員在整理桌面時，不慎一併放進直播畫面，才導致誤會產生。她也笑說，當下得知真相時覺得又驚又好笑，也笑說：「因為是可愛的失誤，就原諒他吧。」

金佳垠坦承，直播當下第一時間自然會以為餅乾是來自粉絲，加上自己過去在韓國也曾遇過「特殊」的送禮經驗，因此並未立刻深究。然而直播內容已被媒體報導、輿論擴大，她才意識到應該更早出面說明，甚至在直播中一邊查看新聞、一邊苦惱「該怎麼辦」如何回應。

隨著澄清影片被粉絲轉傳至社群平台，輿論風向也隨之轉變，留言區從原本的批評聲浪，逐漸轉為「還好只是誤會」、「證明粉絲其實很有水準」等緩和反應，也有人幽默替老闆喊話要「老闆表示：金佳垠還我福義軒」。

