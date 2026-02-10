怎麼道歉才算有誠意？專家教你避開「3大NG說法」將傷害降到最低

我們都知道做錯事要道歉，但怎麼道歉才有用呢？領導者培育家林健太郎於《先道歉不是我錯了，而是想要和你好好相處》一書中，分享面對衝突不焦慮、讓關係修復後更穩固的雙向「無負擔道歉」法，幫助讀者理解「道歉」不僅僅是說出口的勇氣，還包括如何恰當地接收和回應，避免讓對方感到羞辱或被指責。以下為原書摘文：







狀況發生時要盡早道歉



當你察覺自己可能冒犯人時，要立刻使用小型道歉。雖然我如此建議，但自己也深知道歉有多難。特別困難的是「立刻」這一點。道歉時最重要的關鍵在於盡可能縮短「察覺」到「道歉」的時間。當這段時間越短，道歉就越有效。

拖到1年才道歉不比1個月後就道歉，同理，1個月後才道歉不比1週後道歉，1週後道歉不比一天後道歉，1天過後不比1小時後道歉，1小時後道歉也比不上當下就立刻道歉。

經過越久的時間，道歉的難度就越高。道歉有如車站月台上的緊急停止按鈕，必須在察覺危急的瞬間立刻按下去，但實際上眞的很難做到。





3個關鍵字讓人際關係破裂



儘管明白按下按鈕並馬上停止動作能將傷害降到最低，但我們卻會反射性地反駁對方，使人際關係出現裂痕。下列3個關鍵字尤其要小心，它們是讓人際關係破裂的負面關鍵字。舉例來說，以下對話是否讓你覺得似曾相識呢？

「我不是叫你早上要倒垃圾嗎？」

「可是我在趕時間，沒辦法啊！」

「你還把垃圾分錯類！」

「因為這一區的垃圾分類規定太複雜了！」

如上所示，被別人指出錯誤會讓我們覺得受到責備，忍不住找藉口或反駁。這時，人們最常說的典型關鍵字就是「可是」、「因為」和「沒辦法」。這看似只是日常生活中常見的普通對話，但要是不道歉，一而再再而三地找藉口或反駁，會怎麼樣呢？

沒錯，若雙方是夫妻的話，已經足以構成離婚的原因。離過3次婚的我都這麼說了，那肯定沒錯（笑）。反之，若第一句回覆是「眞的很對不起」，這段對話的氣氛應該會大幅改變。





道歉是違反人類本能的行為



我們為什麼就是無法立刻道歉呢？答案很簡單：因為不想道歉。人類原本就是不願意說「對不起」的生物。原因在於，既然需要道歉，就表示自己正在承受別人的怒氣或不滿，這對人類而言是種危機。

挨罵就想要反駁，這是人類面對危機時試圖保護自己的自然反應。反過來說，面對危機卻踩煞車是違背人類本能的行為，令人承受高度壓力。即使如此，懂得向別人道歉，是因為人類屬於社會化的生物。由於小小孩的世界裡只有自我，他們不懂得什麼是道歉，認為自己沒錯，忠於本能過生活。

但是，在加入幼兒園和小學等小型社會的過程中，小孩子將開始意識到自己以外的人，會心想自己是不是惹怒對方或讓他難過，嘗到「我是不是該道歉？ 可是又不想道歉」的矛盾心理人就是藉此在失敗中學習。換句話說，道歉可說是一種隨著長大成人而習得的溝通技巧。

原則上，道歉是一種人生經驗越豐富就越進步的溝通技能，但也有不少人在習得之後又把這項能力拋諸腦後。年紀越大越是死不道歉、獲得權力或社會地位後就開始壓迫人、明明有錯卻絕不低頭的上司⋯⋯你身邊有沒有這樣的人呢？

他們之所以如此，是因為遇過不道歉也沒怎樣、別人甘願先讓步，或是道歉了反而惹來麻煩等經驗，因而往錯誤的方向學習。

人類總是忍不住走輕鬆的路，道歉的技能若不持續努力精進就會衰退。

（本文摘自／先道歉不是我錯了，而是想要和你好好相處：面對衝突不焦慮、讓關係修復後更穩固的雙向「無負擔道歉」法／高寶書版）

