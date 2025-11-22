怎麼開的？高雄休旅車自撞卡輕軌軌道 延誤1小時恢復通行
高雄輕軌愛河之心站與龍華國小站之間，11月22日傍晚5時許發生一起自撞車禍事故，一輛由22歲王姓男子駕駛的休旅車，行經鼓山區大順一路與龍德路口時，突然偏離車道，撞上輕軌軌道旁石墩與號誌燈桿，造成車輛卡在軌道上，輕軌列車因此暫停行駛約1小時才恢復全線通行。
警方指出，王男聲稱因身體不適、突然頭暈才失控衝上軌道。當時後方正好有一列輕軌列車接近，所幸駕駛及時煞車，未釀成列車與車輛相撞。事故造成休旅車車頭受損、號誌燈桿毀損，王男臉部擦傷，無需送醫，酒測也無酒精反應。
鼓山分局員警到場後，協助將車輛推離軌道移置路旁，並通報捷運公司派員檢修受損號誌。經確認軌道設備無虞後，輕軌全線於晚間6時許恢復正常通行。警方表示，確切肇事原因仍由交通大隊進一步分析釐清。
警方呼籲，駕駛人若出現身體不適應立即靠邊停車休息，切勿勉強上路，以免發生危險；如遇緊急情況應立即撥打110，警方將即時到場協助處理。
