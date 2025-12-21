怎麼開車的？自小客自撞電線桿翻覆幸無大礙 駕駛說是這原因

【記者凃建豐／高雄報導】今（21）日凌晨1時30分，37歲黃姓男子駕駛自小客車，沿高雄市大寮區華中路北往南行駛，駕駛自述精神不濟自撞電線桿後翻覆，黃男自行脫困送醫無大礙，酒測值為0，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待鑑定。

林園分局接獲報案在大寮區華中路與莒光三街有車禍發生，大發所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。

林園分局呼籲民眾上路前應注意自身安全，行駛中若出現視覺模糊、不自覺點頭、注意力渙散等疲勞情形，應先停至路旁安全處休息後再上路，以免發生危險。

黃男駕駛自小客自撞電線桿後翻覆。翻攝畫面

