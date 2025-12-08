怎麼養資料中心吃電怪獸 高盛：天然氣是唯一能夠快速部署價格可負擔燃料

美國在全球人工智慧（AI）競賽中的優勢，可能不僅取決於運算能力，更取決於支持這些運算的能源供應。非營利組織頁岩新月區美國分會（Shale Crescent USA）主席納森．洛德（Nathan Lord）向媒體指出，「AI競賽絕對是一場能源競賽，要贏得AI競賽，首先必須贏得電力競賽。」他強調，確保穩定的燃料供應是勝出的關鍵。



國際能源總署（IEA）資料顯示，到2030年，美國資料中心的用電需求可能將占全國新增電力消耗的一半。高盛今年4月發布報告指出，隨著AI和資料中心需求增加，天然氣將支撐約60%的電力需求成長。洛德表示，「天然氣是唯一能夠快速部署、規模擴張，同時維持價格可負擔的燃料，對資料中心而言是最可行選擇。」

資料中心選址策略應轉變



多年來，美國資料中心多建於光纖網路樞紐附近，而非電力資源充足地區。洛德指出，這種做法造成能源供應挑戰，「我們過去十年將資料中心建在光纖所在地，而非電力所在地，這帶來不少問題。最可靠的做法是將高耗能資料中心建在天然氣供應源附近，而不是數百英里外的地區。」

目前，美國約80%的天然氣供應來自德州墨西哥灣沿岸及頁岩新月區，包括俄亥俄州、西維吉尼亞州與賓夕法尼亞州。頁岩新月區美國分會也在當地積極支持高薪製造業，洛德指出，「頁岩新月區擁有獨特條件，可滿足即將到來的資料中心能源需求。」

能源企業布局資料中心市場



能源巨頭雪佛龍（Chevron）是應對這一趨勢的先行者之一。今年稍早，雪佛龍宣布將與Engine No. 1及雪佛龍美國公司合作，成立新企業，專注於為資料中心開發天然氣動力能源解決方案，以應對資料中心快速擴張帶來的電力需求。

與此同時，中國近年大幅增加能源產出。洛德指出，「中國15年前才超越美國，但現在的發電量已達美國的2.5倍。如果中國在電力上領先，我們在AI領域將難以競爭。因此，美國必須優先確保可靠電力。」



責任編輯：許詠翔



