怎麼一直累？他驗出大腸癌三期 醫嘆：很多人忽略1常見症狀

【高沛生／綜合報導】「一直很累」竟是大腸癌警訊！劉博仁醫師分享一名男病患案例，原本只是血紅素 11.5 g/dL 的輕度貧血，加上腫瘤指標 CEA 8 ng/mL，病患仍以「很忙、應該沒事」推託大腸鏡。劉醫師憑經驗堅持要求檢查，結果竟揪出乙狀結腸腫瘤、大腸癌第三期。他感嘆，許多人長期疲倦卻不當一回事，往往就這樣錯過黃金治療時機。

劉博仁醫師表示，這名男病患走進診間時臉色蒼白、聲音微弱，血紅素僅 11.5 g/dL，看似只是輕度貧血，卻伴隨腫瘤指標 CEA 上升至 8 ng/mL，讓他立即提高警覺，強調務必要做大腸鏡。病患一開始連連推託，認為「最近只是太累、應該沒事」。劉醫師說，臨床直覺有時比數據更快，最後在他堅持下，病患前往檢查。

檢查結果顯示，病灶位於乙狀結腸，最終確診大腸直腸癌第三期。所幸病患願意接受完整治療，包括術前化療、切除手術與術後輔助療程，如今已恢復健康，回到正常生活。劉醫師回憶，病患握著他的手說：「還好你有逼我做大腸鏡。」這句話讓他印象深刻，也更確信提醒民眾的重要性。

劉醫師指出，貧血並非小病，更不是「缺鐵」而已。中年男性若出現貧血，要注意是否有腸胃道慢性出血，包含息肉、潰瘍、痔瘡或腫瘤。他提醒，身體長期缺氧會造成心臟負擔、免疫力下降、注意力變差，更可能錯過癌症早期發現的關鍵時機。

他也整理常見貧血症狀，包括容易疲倦、氣喘、頭暈、臉色蒼白、心跳加快、睡再多也不精神，若伴隨消化道不適或體重下降，更需提高警覺。若確定為缺鐵性貧血，應同時檢查腸胃狀況，避免只補鐵卻忽略真正原因。

劉醫師強調，很多疾病不是突然惡化，而是因為被忽略太久。他呼籲，若最近常感到莫名疲倦、健康檢查出現血紅素偏低或 CEA 偏高，務必要就醫評估，「身體給的訊號，都值得被重視。」

