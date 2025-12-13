怒了！停砍年金「全民每人負債3萬」 網轟：再挺藍白早晚破產

政治中心／李紹宏報導

在藍白人數優勢下，於昨（12）日在立法院會三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等條文，引發不少民怨。尤其退休金所得替代率重新回到2023年的計算標準，恐讓退撫基金提早破產，等於全國人民每人要負擔3萬元填補7千億缺口，讓網友氣喊「可以睜眼說幹話就只有你們國民黨了」！

國民黨在臉書稱停砍年金三讀通過，讓網友炸鍋。（圖／翻攝自國民黨臉書）

藍白年金停砍修法遭打臉！綠委質疑錢坑從哪來？

事實上，民進黨立委王定宇分析，其實民調超過半數民眾不支持通過停砍年金修法，如今已成事實，「對85年以後任職的公教人員不公，因為他們本來就沒有18％，卻要繳費補之前領高額月退的人不足的基金。對農漁勞工等其他行業的人不公，因為他們自己的退休金遠低於這些早就已退的公教人員，卻要拿他們每人3萬元的稅金去撥補。」

此外，民進黨立委王義川也質疑，法案中沒有明確指出退休公教領的這些錢，其「金源」哪來？因此分析兩種可能，「一是現職公教年金費率提高，要多繳錢，不然年金水庫會破產。如果現職的不多繳錢，那就等公教年金破產；二是非退休公教的國民每人負擔3萬元，付給已經退休的公教人員。」

立法院會在2025/12/12三讀停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）

國民黨稱「還公教人員公道」 網炸鍋：搞到破產

而通過停砍年金的下場，連國民黨內委員都早已略知一二。政治工作者周軒昨日在臉書上揭露，國民黨立委賴士葆說，「不停砍它也是破產啊，只不過晚4年破產嘛，對不對，所以這裡面來講的話，這個雇主是政府欸，政府要負最大責任嘛！」

不過有趣的是，國民黨似乎還把此當作政績，在臉書粉專寫下，「兌現承諾，還給公教人員一個公道」，甚至不忘酸民進黨抹黑阻擋，此舉引發網友炸鍋，砲轟國民黨真的不倒不會好，「年輕公務員們看到這裡噁心藍白老人嘴臉了嗎？？？他們現在擺明告訴你們反正晚幾年也會破產，現在的他們要多拿他們覺得這樣才公平」、「無法理解，為了反而反，令人作嘔」、「到底把勞工的權益放哪？再挺藍白國家早晚破產」、「原來所謂的尊嚴就是錢啊」、「發1萬吐3萬，優秀的台灣人」。

