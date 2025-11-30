怒了！胡采蘋重轟：馬英九總統就是台灣有史以來最無恥無能的總統
記者李鴻典／台北報導
前總統馬英九日前批評賴清德總統追加1.25兆國防預算宣示，形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。財經網美胡采蘋則抨擊馬英九在國防政策上的表現，稱其為「台灣有過最惡夢的總統」。胡采蘋今（30）天加碼再批，馬英九總統就是台灣有史以來最無恥無能的總統、馬英九真的廢渣，「再敢來吵就試試看，女人生氣起來我勸你先躲好」。
胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發表長文寫道，昨天福衛八號6+2顆衛星計劃的第一顆衛星「齊柏林」成功升空，並且經過母國台灣上空。齊柏林衛星的自製零件達到八成，光學遙測系統可做各種商業用途，但更重要的當然就是可以看到台海周邊各種軍事行動。福衛八有兩顆衛星的光學payloads解析度在一公尺以內，可以看到汽車、舢板或帳篷這類觀測對象。
胡采蘋說，國家太空中心在1991年成立，福衛一號是科學實驗衛星，1999年升空，2004年除役。福衛二號2004年升空、福衛三號2006年升空、「福衛四號、六號吧噗；」首顆自製衛星福衛五預計2011年升空，結果一直拖到2017年，中間荒廢了11年。
胡采蘋進一步說明，福衛七是接續福衛三的科學任務，六顆衛星2019年後陸續升空，獵風者氣象衛星2023年升空。福衛八號是高解析度光學遙測用衛星，自製率高達八成，這是廢話，「台灣是這個世界上的製造業大國，做顆衛星絕對有能力，自製潛艦也絕對有能力，我們需要的就是決心與時間」。
在低軌衛星供應了俄烏戰場關鍵軍事通訊的當今，如果台灣沒有荒廢中間的十年，如果太空二期、三期計劃沒有被凍結，以台灣的衛星供應鏈能力，怎會落到今天還要求東告西、不敢用馬斯克公司的地步，台灣的衛星供應鏈生意都不知道做多大了。
胡采蘋也表示，如果沒有擱置對美採購潛艦、國艦國機自製計劃，台灣怎麼會到現在才開始海測自己的潛艦？
胡采蘋痛批，「馬英九總統就是台灣有史以來最無恥無能的總統，怎麼還有人敢來我的貼文罵我說馬英九經濟爛是因為金融海嘯，這題我早就在2019年打到馬粉不敢再戰了，再有人敢來留言，我就會開始寫一百篇貼文『馬英九100』，讓現在20歲代的孩子看一看，30-50歲代的台灣人都經歷過什麼」。
胡采蘋表示，現在這些人還敢刪預算，還敢在那邊講什麼1.3兆軍事預算就是玩火，如果不是你們這些廢渣，台灣早就有自己的潛艦，有自己的衛星群，有自己的防衛能力了，1.3兆就是在填馬總統留下來的大坑，你們為什麼還有臉刪預算，你們為什麼還有臉阻撓海鯤艦、譏笑海鯤艦，海鯤艦根本早就應該要誕生了。
胡采蘋進一步指出，國家倒退八年，軍備廢弛，資金西逃，白銀外流，科技停滯，經濟崩潰，滿地間諜。到今天台灣還能登頂全球半導體巔峰，這都是台灣人自立自強的結果，台灣人真的不用聽那些廢話，我們自己往前走，不要停下來，國家一定能強大，台灣一定能在接下來的十年成為亞洲一霸。「馬英九真的廢渣，再敢來吵就試試看，女人生氣起來我勸你先躲好」。
中國「瑞幸咖啡」進軍台灣衝擊市場？財經網美曝致命傷：應該做不起來
馬英九喊準戰爭狀態！她嗆「台灣最惡夢總統是您」 盤點任內丟臉事蹟
財經網美悲嘆「恐再也無法去香港」 為大火祈禱：台灣也會繼續加油
台積電為何「拖快一個月」才對羅唯仁提告？她解析關鍵原因
