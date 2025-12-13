怒了！醫美評鑑轉彎遭爆「立委施壓」20大醫學會嗆：別拿醫療安全玩政治

記者許雅惠／台北報導

不是放水是補洞！醫美特管法修法惹議，醫界批黑箱轉彎、制度被政治綁架（圖／資料照）

衛福部日前拍板公布《特管法》修法方向，將醫美診所評鑑制度，從原本的「強制評鑑」調整為「輔導認證」自主管理，被視為貼近台灣產業發展脈動的務實作法，也獲得多數醫療、生技產業力挺。不過，卻傳出有少數民意代表私下施壓，要求政府「轉彎退讓」，消息一出，醫界瞬間炸鍋。

多個醫學會嚴正指出，這次修法並非放水，而是歷經多次協商後的制度升級，不僅更嚴謹、也更符合邏輯，目的正是防止制度走偏，避免錯誤政策外溢、波及其他產業。醫界直言：「醫療安全不是政治口號，更不該讓不懂醫療的有心人士來決定專業。」並呼籲醫療、生技產業基層睜大眼睛，看清哪些政治人物真正關心產業與第一線，哪些只是短視操作、打壓產業生計。

廣告 廣告

醫學會也疾呼，政策不該反覆轉彎、更不能黑箱操作、逾越母法，否則恐重創生技與醫療產業。醫界指出，過去一個月內，衛福部已與醫界代表召開兩場正式會議，會議紀錄清楚完整，目前方向並非憑空而來，而是由醫師公會全聯會、台灣微整形美容醫學會、台灣美容醫學產業全國聯合會、形體美容外科醫學會、台灣顏面整形重建外科醫學會、台灣醫用光電雷射學會及多個部定專科醫學會等，超過20個醫學會，與主管機關逐條檢視、深度討論後的共識。

共識內容包括：強制揭示部定專科資格、建立美容醫學訓練學分制度、建置透明可供民眾查詢的資訊平台，以及透過「輔導認證」強化醫療機構自主管理與安全量能，醫界強調，這不是鬆綁，而是把制度「補洞補齊」。

醫界更重話批評：「真正的醫療改革，從來不是粗暴獨裁，而是透過對話與制度設計，讓可行性與安全性同步提升。」醫界指出，學會與醫事司已完成兩次協商並達成共識，部長卻疑似因平時鮮少關心基層的特定立委施壓，就在國會臨時改口，甚至未重新召集原本20個醫學會討論，直言「這樣的決策過程，形同兒戲」，不只是行政調整，更是黑箱操作、嚴重違反信賴原則。

醫界強調，醫美手術攸關民眾安全，關鍵從來不在科別標籤，而在醫師是否具備完整訓練、通過合格認證，並有能力處理併發症。舉例來說，若外科訓練不足，就應補強外科手術相關訓練學分後再執行手術，這不僅尊重部定專科制度，也符合「不足就補強」的基本常識與民意期待。醫美是高度專業的醫療行為，絕非用打分數、擲骰子或「切蛋糕」的方式，決定誰留下、誰出局。

醫界最後強調，政策不能因外行聲音或媒體噪音而左右方向，否則將動搖制度與官箴。「我們全力支持衛福部提升醫療品質與安全，但前提必須建立在專業、理性與制度上，不能為了少數人的政治施壓，犧牲整個產業的未來與民眾的醫療安全。」

更多三立新聞網報導

只差一名就落選！五泰董事長一個不捨 10分鐘募100萬救清寒學子圓夢

「最危險一年」泡泡瑪特股價跌41%！Labubu溢價腰斬、二手價跌破官方價

台積電年終壓軸11日配息5元 1296億大紅包灌活水「這天」入帳秒變有錢人

「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了

