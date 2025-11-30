怒吼「China Out」！韓國反中示威升溫 抗議者直呼：好羨慕日本

韓國反中示威升溫。圖／翻攝自X

日本首相高市早苗「台灣有事」說法引起中國反彈，導致大批中國客宛如在日本境內消失，反觀韓國今年推出中國團客免簽政策，導致中國人改赴韓旅遊，不少群眾紛紛上街示威抗議，高舉「中國滾出去（China Out）」的標語，甚至有人稱「從來沒有那麼羨慕過日本」，引起熱議。

根據日媒《FNN》、韓國《中央日報》（Korea JoongAng Daily）等報導，近來首爾街頭每個週末都出現「反中示威」遊行，人們高舉著「中國滾出去」、「拒絕中國共產黨」等標語，抗議政府自9月底重新開放中國團客免簽政策，導致大量中國觀光客入境。

一名示威者受訪時吐露心聲，讚許高市早苗對中措辭，直言「我從來沒有那麼羨慕過日本」。此外，也可見台灣觀光客佩戴上「我來自台灣」徽章，就怕說中文遭誤認為中國人。

南韓反中示威升溫。圖／翻攝自Threads

同一時間，東亞地區的對中緊張也因政治局勢升溫。根據《華盛頓郵報》報導，美國一名政府官員透露，川普總統曾在25日與日本首相高市早苗電話會談時，提醒日本避免發表任何刺激中國的敏感發言，稱「不要挑釁中國」，日本內閣官房長官木原稔則否認這項說法。

7成年輕人都「厭中」與中國人個性有關？

根據《中央日報》報導，過去30年來，即便韓國、中國體制不同，不過仍將其視為最重要的經濟夥伴之一，不過近年諸多民調顯示，中國的好感度在韓國已降至谷底，甚至低於具有歷史恩怨的日本。

根據東亞研究所（EAI）今年六月的調查報告顯示，20～30歲年輕族群中，超過7成對中國感到反感，與網路文化、政治認同，以及「與中國遊客接觸經驗」有關，換句話說，中國人的「民族性」成為韓國年輕人厭惡的主因。

此外，諸多中國遊客在韓國旅遊時的不良行為，以及強調「泡菜文化起源自中國」，更是在社群上不斷傳播，導致韓國人對中國人印象越來越差。

韓國街頭反中布條暴增。圖／翻攝自X

老一輩從安全視角看中國 「薩德」事件讓韓國普遍厭中

相較之下，40歲以上韓國人對中國的反感多源自安全、意識形態，如2010年天安艦事件，北韓攻擊南韓海艦，導致46名艦上官兵死亡，事後中國拒絕譴責北韓，加深了韓國民眾對北京的疑慮。此外，21世紀初的「高句麗歷史論戰」，中國與韓國有不同的歷史解讀，也曾引發韓國社會強烈反彈。

隨後2016年韓國同意部署「薩德」（THAAD）反導系統，更是讓中國氣得跳腳，祭出一系列的制裁，如對韓國企業進行安全檢查、營運限制，並禁止中國團客赴韓旅遊，引發韓國社會普遍反感。

中國也滲透韓國？「陰謀論」讓韓國人民不信任

除了民間觀感惡化，韓國社會更屢屢傳出「遭中國滲透干擾政治」的陰謀論，透過YouTube等社群不斷傳播，在韓國社會不斷發酵。

在政治、經濟與世代文化多重因素推動下，反中情緒已成韓國重要社會議題。學者普遍認為，韓、中關係未來仍將面臨長期調整，雙方都有責任避免關係再度惡化。



