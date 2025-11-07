怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定

Andy遭家寧母親反告加重誹謗等罪，確定不起訴。（翻攝自Andy老師IG）

YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。

Andy與家寧分手後，共同經營的YouTube頻道「眾量級CROWD」爆發財務及商標爭議，家寧母親曾淑惠不滿Andy於影片「10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！」中指控她涉嫌恐嚇、獨吞商標，聲稱爆料不實，向Andy提告加重誹謗及違反《個人資料保護法》。

新北地檢署調查後指出，曾女未經群海娛樂董事家寧與Andy授權，便以個人名義申請「眾量級CROWD」商標，並受領商標收入109萬元，行為本身具爭議，由於影片所涉內容關乎社會公眾利益、並非單純私德範疇，檢方認為屬可受公評之事，難認Andy有誹謗或侵害個資之犯意，最終以罪嫌不足為由，作出不起訴處分。曾女後續未於期限內向台灣高檢署提出聲請再議，全案確定不起訴。





