怒告「300萬買位」是謠言！劉品妡批認知作戰干預民主、趙怡翔也將提告

記者盧素梅／台北報導

台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡（圖中）今（19）日上午在立委林楚茵、律師房彥輝陪同下，前往台北地檢署正式提出告訴。(圖／翻攝劉品妡臉書）

近日社群平台流傳前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡花「300萬買位置」，劉品妡今（19）日上午前往台北地檢署正式提出告訴，她強調，這類惡劣造謠不僅是人格抹黑，更容易成為「認知作戰」干預民主的養分，絕對依法究責，絕不姑息。她並預告，今日只是法律追究的第一步，之後國安會副秘書長趙怡翔也將提出法律告訴。

原先擔任民進黨台北市大安文山議員趙怡翔，去年接任國安會副秘書長後，推薦其辦公室執行長劉品妡接棒。不過，網路盛傳趙怡翔賣300萬給劉品妡，進一步換取讓位議員與支持，兩人昨日皆在臉書澄清，並喊話會透過法律途徑來處理。此外，劉品妡今（19）日上午在立委林楚茵、律師房彥輝陪同下，前往台北地檢署正式提出告訴。

劉品妡表示，本次提告不是為了口水戰，而是以司法行動畫出底線：初選可以競爭，但不能用「編劇式謠言」摧毀人格、污染民主程序。她強調，面對這種把謠言當武器的操作，必須依法追究散布者及相關轉傳來源的法律責任。劉品妡指出，提告是為了捍衛前老闆趙怡翔，以及整個團隊多年累積的名譽，拒絕讓抹黑隨意拖累他人。她重申：「選民的決定是民主的一環，但造謠不是。」她期待與各界展開一場「有品的競爭」，因為只有有品的政治，才會有有品質的治理。

林楚茵則語重心長指出，台灣的民主與選舉制度得來不易，是許多前輩努力奮鬥的結果，絕不容許有心人士透過 LINE 等封閉式群組散布抹黑言論，將民主空間染黑。林楚茵強調，「言論自由不等於造謠免責。」這次提告的重點就是要揪出躲在暗處的造謠者，絕不能讓不實訊息成為干預選舉的工具。林楚茵嚴正呼籲，大眾應停止轉傳未經查證的內容，讓台灣選舉回歸政策辯論，還給台灣一個乾淨的選舉空間。

房彥輝表示，本案已完成相關截圖與具體事證蒐證，今日正式依刑法第 310 條第 2 項「加重誹謗罪」提出告訴。房律師強調，此次法律行動除了捍衛參選人的個人人格，更是為了捍衛基層團隊多年來辛勤耕耘的專業名譽，不容許惡意抹黑隨意摧毀團隊的信譽。律師團期盼檢警單位能進一步追查犯罪源頭與傳播鏈，讓造謠者付出法律代價，以正社會視聽。

劉品妡與林楚茵最後共同呼籲，請各界停止散布與轉傳未經查證的訊息。他們認為，只有透過法律行動終結抹黑文化，才能還給選民一個透明的環境，讓政治回歸對公共事務的理性討論。

