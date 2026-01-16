怒喊「我說過100遍我不是台灣人」！台美關稅15% 陳玉珍酸：割地賠款

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委陳玉珍要修《離島建設條例》，設置離島自由貿易示範區，被質疑是要洗產地，反紫光奇遊團成員許美華更爆出，陳玉珍跟美國智庫說，自己不是台灣人，不擔心中國打過來。對此，陳玉珍今（16）日拿出身分證說自己蠻生氣的，自己就是福建省金門縣人，「我早就說過一百遍我不是台灣人」。陳玉珍也批評，用台積電產業鏈搬去美國來獲得低關稅，不用說得多偉大，「沒有！你就是不得已要，不要說是喪權辱國，至少是割地賠款！」

對於許美華被爆出跟美國智庫說，自己不是台灣人，不擔心中國打過來，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門，陳玉珍今天在立法院受訪時爆氣拿出身分證直呼，不知道許美華是誰，但可見台派對金門的無知，她在立法院已經無數次展示過身分證了，出生地寫的是「福建省金門縣」。

「我是福建省金門縣人，我從小到大都是這樣寫！」陳玉珍怒轟，台派人對金門不了解，金門本來就不是屬於台灣，而是屬於中華民國，在金門人眼裡，中華民國是包括台澎金馬，金門跟馬祖就是福建省，今天金門還有福建省金門調查署，還有福建省金門地方法院、福建省高等法院，台派都不了解金門就在那邊胡說八道。

「從小到大就被教導是福建人！」陳玉珍怒喊，台灣是台灣那個島，國家名字就是中華民國，她是中華民國國民、是金門福建人，「我從小到大就這樣認知，沒有錯誤啊！」她批評，台派跟外國人聊天不給正確的訊息，還反過來汙衊中華民國國會議員，如果對整個中華民國的歷史不了解，就回去讀一讀書。

「我說我不是台灣人沒有錯！」陳玉珍說，金門人都不覺得自己是台灣人，而是覺得自己是金門人，台灣跟金門是平起平座，不要用大台灣的想法來霸凌金門，台澎金馬在中華民國跟台灣的位階是一樣高的。

陳玉珍也不滿說，為什麼要這樣歧視金門？在金門設自貿區自貿港就是洗產地，台南跟高雄也有自貿港，為什麼不會說是洗產地，爭取跟高雄、台南一樣，就要覺得金門要洗產地、做非法的事情？

陳玉珍怒轟，這種所謂台派的人，「我也不屑當台派，我本來就不是台灣人，我早就說過一百遍我不是台灣人」，她是中華民國國民這毫無疑問，她是金門人。「難怪你們在金門沒有選票」」陳玉珍爆氣說，不去關心金門，幫金門貼標籤、扣帽子，金門怎麼會不憤怒呢？

陳玉珍砲轟，外國人不了解她可以理解，但身為中華民國子民，發言前請好好求證，不去求證不了解，就說賣台舔共，「好像我們背叛中華民國，對不起是你們先背叛中華民國吧，我們金門是最堅定中華民國支持者！」

至於台美關稅降到15%不疊加，陳玉珍說，台積電移這麼多過去，美國目標是40%，且台積電去了，有很多的產業鏈都要過去。她也質疑，台積電到美國去短期內能不能招到那麼多願意賣肝的美國人賣命，這是問號，若沒辦法那是不是會影響效率，影響公司獲利？

陳玉珍又說她思考了很久，如果用台積電產業鏈搬去美國來獲得低關稅，這是幫助到傳統產業，但政府到底抱持什麼目的？她質疑是不是根本是有沒辦法，美國對台灣予取予求，不要把自己說得很好聽，是因為沒辦法，美國這麼強大、霸道，不用說得好像多努力、多偉大，「沒有！你就是不得已要，不要說是喪權辱國，至少是割地賠款！」

陳玉珍還說，執政黨必須好好思考，把多一點心思花在怎麼來幫助產業，怎麼幫助國計民生，幫助年輕人解決不願意生、養不起，還有房價問題，少一點心思在鬥爭立委、拉下民代。她痛批，國家不會進步就是執政黨花太多時間在政治鬥爭，要立法院通過1.25兆國防特別預算，不通過就說是賣國，為什麼毫不猶豫拿出1.25兆說要買武器，而不一個月給軍人三萬，她想不懂這是發生什麼事。

