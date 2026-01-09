怒嗆你不是警察！拍攝值班台偕女用餐 北市男與刑警爆口角

記者楊忠翰／台北報導

林男在台北市刑警大隊拍攝偵查佐在值班台用餐情形。（圖／翻攝自《社會事新聞影音》）

台北市1名44歲林姓男子，3日傍晚走進台北市刑警大隊，並持手機拍攝值班台曾姓偵查佐與另名女子用餐情形，曾員發現後上前制止，卻遭林男怒嗆不是警察，曾員隨即通報派出所警員到場，警員抄錄林男資料後任其離去；據了解，林男疑有仇警情結，先前已在大同、中山及萬華等分局鬧事，這次又跑到位於涼州街的刑警大隊拍攝影片，令警方頭痛不已。

根據《社會事新聞影音》影片顯示，該名男子原本坐在一樓沙發區，瞥見值班台的男偵查佐與另名女子用餐，隨即持手機拍攝桌上餐點，偵查佐隨即上前制止：「這邊不要錄影！」，男子則回：「我拍美食而已」、「看吃多好而已」、「你手不要在那邊擋」、「你又不是警察」，雙方一度發生口角衝突，最後寧夏路派出所警員趕抵現場，男子才悻悻然離開現場。

據了解，台北市刑警大隊值班台配有1名特勤中隊員及1名偵查佐，由於是24小時輪班制，因此偵查佐都是在座位上用餐，1樓駐地則設有便民服務區，民眾可以坐在沙發休息；3日傍晚6時許，偵八隊曾姓偵查佐擔服值班勤務，海巡署女隊員購買餐點前來隊部，與曾員共進晚餐，順便討論案件偵辦進度，沒想到卻遇上仇警民眾拍攝影片，讓2人感到十分困擾。

對此，台北市刑大表示，該段影片拍攝日期為今年1月3日，當晚其他單位的偵查人員因案件偵辦需要，遂前來本大隊洽公，因適逢用餐時段，才會攜帶餐點至本大隊；本案偵查佐於執勤警覺及駐地安全維護意識顯有不足，本大隊刻予檢討在案，亦將持續強化內部管理要求，以及相關案例教育訓練。

