怒嗆士官長還想動手 下士被起訴

基隆地檢署近日偵結，認定林男涉犯對長官施強暴未遂罪，依法起訴。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕海軍131艦隊一名林姓下士去年7月間在艦艇船艙內把玩3用電表，被吳姓士官長發現後出言制止。林男非但不聽，甚至隨意棄置，遭到訓斥。林姓下士竟作勢推擠吳姓士官長胸口，士官長展開反擊，直接將對方壓制在艦艇內燃機主機上，隨即向上通報。基隆地檢署近日偵結，認定林男涉犯對長官施強暴未遂罪，依法起訴。

檢軍調查，吳姓士官長是林姓下士的直屬長官，案發當時林男在艦艇內把玩3用電表，被吳姓士官長發現後訓斥。林男不予理會更直接將3用電表隨意丟棄，轉身離去，無視長官。

士官長再次訓斥時，林男竟回頭作勢推擠，準備動手傷人，卻遭到反制，直接吳男被壓制在艦艇內燃機主機上。

檢察官偵訊時，林男坦承犯行，並表示已和吳姓士官長達成和解，且於同年10月退伍，吳男也提出刑事撤回告訴狀。

檢察官偵訊後，認定林男涉犯對長官施強暴未遂罪，依法起訴，請法官考量雙方已經達成和解，請依法量處適當之刑。

