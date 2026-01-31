怒嗆川普關稅經濟脅迫 古巴宣布進入「國際緊急狀態」

美國總統川普週四簽署行政命令授權對向古巴銷售或供應石油的第三國徵收關稅。 圖:翻攝自X帳號@FernandoAmandi

[Newtalk新聞] 古巴總理布魯諾·羅德里格斯·帕里利亞宣布該國進入「國際緊急狀態」，以回應美國總統川普簽署的行政命令。該命令授權對向古巴銷售或供應石油的第三國徵收關稅，旨在阻止古巴能源供應。

羅德里格斯在X平台及外交部網站發布訊息，將川普政府形容為「一個異常且非凡的威脅」，稱其政策「完全或實質地來自反古巴的新法西斯右翼」。他指出，美國試圖孤立古巴，對其他國家採取「勒索與脅迫」手段，並以違反自由貿易規則的關稅施壓。

公告署名為「古巴人民，與國際社會的團結」，指出與美國政府的局勢影響國家安全、各國外交政策、國際和平，以及面對核武與氣候威脅時人類的生存。羅德里格斯重申，白宮將古巴定位為「破壞者」，實際上是美國製造不穩定，並依靠「一長串謊言」將古巴呈現為威脅。

川普行政命令同時宣布「國家緊急狀態」，稱古巴政策對美國安全與外交政策構成「異常且非凡的威脅」，指控哈瓦那與俄羅斯、中國、伊朗、哈瑪斯及真主黨等「惡意行為者」合作，庇護敵對勢力、協助俄羅斯和中國情報、為恐怖分子提供庇護、透過移民與暴力破壞該地區穩定，以及系統性侵犯人權。行政命令授權商務部長與國務院部長對相關國家徵收關稅。

古巴裔美國國會議員卡洛斯·希梅內斯在X上回應羅德里格斯：「布魯諾，你還有時間回你的家鄉墨西哥。川普總統所做的事情不是遊戲。他信守承諾。你的時間不多了。直到最後。」截至本聲明發布時，古巴總統米格爾·迪亞斯-卡內爾尚未公開回應。這次攻勢是在委內瑞拉支持崩潰及尼古拉斯·馬杜羅被捕後的「歷史性機會窗口」下進行。

