怒嗆川普！伊朗外長：美國敢試探 「我們奉陪開戰」
編譯林浩博／綜合報導
伊朗血腥鎮壓3年來最大示威，釀成數百人喪命，美國總統川普放話，將為此採取軍事行動。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）12日則回嗆，如美方膽敢嘗試，伊朗也準備好開戰。
「為所有選項做好準備」
阿拉奇接受卡達半島電視台的專訪，他稱與華府的溝通管道順暢。但他也嗆聲，德黑蘭「為所有的選項做好了準備」，比起去年12天戰爭那時，伊朗現今的「準備規模更大、更加全面」。
阿拉奇這番話，正是針對10日川普發出的威脅。川普以伊朗政府鎮壓抗議群眾為由，揚言自己正考慮「強硬選項」，軍事行動也在其中。
3日的「類斬首」委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro）軍事行動，大幅助長了川普對外動武的氣焰。他稱與伊朗核談判的會議已安排妥當，「但因為所發生的事情，我們或許會前即必須動手」。
阿拉奇在專訪回應：「如果華府想再嘗試軍事選項，我們也準備好了。」阿拉奇隨後強調，他希望美方聰明地選擇對話，並指稱「那些想將華府捲入戰爭的人，是在謀求以色列的利益」。
伊朗指控以色列、美國煽動動亂
阿拉奇再稱，示威中的民眾死傷，是由於「恐怖份子」已經滲入抗議群眾，並且鎖定攻擊安全部隊與示威者。過去兩週，伊朗一直指控以色列、美國共同煽動國內動亂。
伊朗官媒報導，近幾天100多名安全部隊成員陣亡，異議人士則稱，鎮壓釀成的罹難者遠高過官方數字，而且包括數百名示威民眾。半島電視台無法證實兩方數字。
伊朗自8日陷入全國大斷網，阻礙了消息的流出。阿拉奇表示，將與安全機構合作下，恢復網路服務。網路監督組織NetBlocks表示，截至台灣時間13日凌晨，伊朗網路斷訊長達100個小時。
華府訊號「相互矛盾」
阿拉奇說他與川普特使魏科夫（Steve Witkoff），在抗議潮爆發之前與之後，以及當下都保持聯繫。他稱與華府所討論的意見，如今德黑蘭正在審視。
阿拉奇緊接著話鋒一轉：「華府所提出的方案，與其對我國的恐嚇，兩者相互矛盾。」
阿拉奇說伊朗準備坐上談判桌，前提是不得威脅或強令，他質疑華府是否真心想要「公正的協商」，「如果準備好了，我們會對此認真考慮」。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）於同一天的福斯新聞訪問中，反過來指說，伊朗私下傳給美國的訊息，與公開聲明「相當不同」。《華爾街日報》報導，儘管川普考慮發動空襲，白宮也在評估伊朗的進一步軍事談判的提案。
美國去年介入伊朗與以色列的12天戰爭，轟炸了伊朗三座核設施。
